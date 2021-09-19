حظك اليوم الأحد 19-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تتكون الأبراج الشمسية من 12 برجا، تتنوع ما بين مائية، ترابية، هوائية، نارية، ويعتقد البعص أن هذا الاختلاف يؤثر بشكل كبير على حركة النجوم والفلك، ويؤثر على طاقتهم اليومية، وتستعرض جريدة «الوطن» الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والذي تقدمه خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 19-9-2021 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالتروي وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للغضب وعليك أن تهدأ وتحذر الظهور، ومع ذلك تتمتع بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 19-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك لتوطيد علاقتك بالأصدقاء وبالزملاء وبرؤساء العمل ويساعدك ذلك على الحصول على دعمهم.

حظك اليوم برج الثور 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تعبر عن مشاعرك وعن آرائك بحرية ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تعيد تنظيم أفكارك كي تقاوم التشتت.. لا تتسرع وفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

اصبر ليومين ولا تحبط إذا تعطلت أو تأجلت أمور.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 19-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعلك تخطط لسفر أو تميل للتعاون مع جهات خارجية وتتمتع اليوم بذهن صافي.

حظك اليوم برج السرطان 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

تفكر اليوم بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 19-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد.

حظك اليوم برج الأسد 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يدفعك للاقتراب ممن تحب ويمنحك نشاطا وشعورا عاما بالحماس والسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 19-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. استشر أهل الثقة والخبرة، وينصحك الفلك بالتروي.

حظك اليوم برج العذراء 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر أن الصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل، وانتبه واهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 19-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للعمل بهمة ويساعدك على إيجاد حلول فعالة لبعض المشاكل.

حظك اليوم برج الميزان 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد في برجك يساعدانك على القيام بواجبك نحو الأحباب على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 19-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

حظك اليوم برج العقرب 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك حتى لو كنت مشوشا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 19-9-2021 على الصعيد المهني

تطالبك الأفلاك بالاجتهاد والحذر والمثابرة ليومين حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم برج القوس 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد تجد أن لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 19-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يشحذ طاقتك ويساعدك على القيام بلقاءات مهمة.

حظك اليوم برج الجدي 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يمنحك اليوم دعم الأحباب ويمدك بهدوء الأعصاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 19-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني ومن المهم أن تتمهل وأن تنظم أفكارك كي تتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الدلو 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك وقاوم ميلك للتمرد على الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 19-9-2021 على الصعيد المهني

القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 19-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك أن تحافظ على اتزانك النفسي وتكون في مقدمة الاهتمام.. امضِ بقوة فالفلك يعمل لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.