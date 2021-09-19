الافتتاح غدا.. ما هي اختصاصات مركز تطوير وسلامة الغذاء؟

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية، غدًا الاثنين الموافق 20 سبتمبر، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، المقام في مدينة قها بمحافظة القليوبية، والذي يشتمل على عدد كبير من المعامل لتحليل الغذاء قبل طرحه بالأسواق.

تدعيم المركز بأحدث الأجهزة في تحليل الأغذية

ويأتي افتتاح «المصيلحي» للمركز، بعد انتهاء الوزارة من إعادة تأهيل الإنشاءات له وتدعيمه بأحدث الأجهزة في تحليل الأغذية للتأكد من خلوها من الملوثات الكيمائية والميكروبية والفيزيائية، كما تختص الأجهزة الحديثة التي جرى تزويد المركز بها بتحديد درجة جودة الغذاء ومدى قيمته الغذائية.

تحليل الغذاء قبل طرحه بالأسواق

وشملت أعمال التطوير لمركز تطوير وسلامة الغذاء على إنشاء معمل لتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة للغذاء، فضلا عن تحليل الصفيح ومعمل تحليل المعادن وتحليل المياه ومعمل تحليل الأحماض الدهنية في الزيوت.

استيراد أجهزة حديثة من الخارج

وتضمنت أعمال التطوير لمركز تطوير وسلامة الغذاء استيراد أحدث الأجهزة الخاصة بتحليل الأغذية من الخارج.

وفي نوفمبر من العام الماضي 2020، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح مناقصة عامة لإدارة وتشغيل مركز تطوير الأغذية بقها التابع للشركة القابضة بالمشاركة مع القطاع الخاص من المستثمرين الجادين والشركات المتخصصة في إدارة المعامل المرجعية ولمدة تعاقد 3 سنوات.

وشهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم الأربعاء الماضي، افتتاح رئيس الوزراء لمعرض «أهلا مدارس» المقام حاليًا في أرض المعارض بمدينة نصر، وحضور كل من وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، ووفقا لما أعلنه وزير التموين تباع جميع المنتجات والأدوات المدرسية بالمعرض بسعر الجملة، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي يوم 9 أكتوبر المقبل.