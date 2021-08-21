وزير التموين يبحث مع وفد سوداني تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين

اجتمع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد سوداني ضم عددا من أعضاء وممثلي الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، التي أنشأت في أبريل 2021، وكذلك ممثلي شركة الاتجاهات السوادنية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين وتعزيز التكامل الاقتصادي، واستغلال الموارد الاقتصادية، إضافة لكونها ستكون لها دورا كبير في التسويق لصادرات البلدين وسد احتاجاتهما في أي أسواق أخرى وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تعزيز القيمة المضافة، وإنشاء التحالفات الاستراتيجية، تحت مظلة الشركة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال صناعة اللحوم والزيوت والسكر وصناعة الخميرة وصناعات السمسم وغيرها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وأكد المصيلحي إلى أن اجتماع اليوم تم في إطار الوقوف على آخر المستجدات والتطورات بالشركة وخطتها الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وأضاف المصيلحي أن الشركة ستساهم في خلق كيانات اقتصادية أخرى بين الدولتين الشقيقتين، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب من البلدين.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن مصر تساهم بـ60 في المائة من رأس المال، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة اتجاهات السودانية يعود إلى عام 2014، مع إبرام أول عقد معها لتوريد اللحوم السوادني الطازجة.

وتابع حسنين، بأن شركة اتجاهات السودانية قد تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذا تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة في بيع اللحوم بنظام الشراكة مع إطلاق علامة تجارية جديدة يطلق عليها «Just Meat» إضافة إلي بيع اللحوم الطازجة داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.

من جانبه، أكد الوفد السوداني، أن التعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرين إلى الكيان الاقتصادي لهذه الشركة الجديدة، سيكون له مردودا اقتصاديا بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار أيضا، مؤكدا أن الشركة التي تم تأسيسها لديها قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة.

حضر الاجتماع من الجانبين كل من اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ الجبلي تاج الدين، نائب رئيس منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان، والوفد المرافق من شركة «الاتجاهات» السودانية.