«تنمية المشروعات» والاتحاد الأوروبي يدربان شباب القليوبية على الحرف

أقام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة احتفالية بالتعاون مع محافظة القليوبية، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم جراتسيلا ريزا، مسئول الاتحاد الأوروبي.

تسليم 30 متدربا متفوقا دعما عينيا

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه تم خلال الاحتفالية تسليم ما يزيد على 115 شابا، شهادات إتمام الدورات التدريبية في مجالات مختلفة، منها تجميع وصيانة اللمبات الليد وأجهزة المحمول، وتصنيع المنتجات الجلدية، وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تم تعريفهم خلالها بأسس ومبادئ إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها، كما تم تسليم 30 متدربا من المتميزين، دعما عينيا تمثل في أدوات العدة المتخصصة والضرورية التي تمكنهم من مزاولة نشاطهم الحرفي.

أنشطة تدريبية في 11 محافظة وتمويلات بـ 3.3 مليون جنيه

وأكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة بالمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالتعاون مع الجهات المانحة والدولية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتأهيل المواطنين وتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم على التشغيل الذاتي.

وأضاف أن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ أنشطة متنوعة في مجال التدريب بغرض التشغيل في 11 محافظة، منها محافظة القليوبية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، لتقديم دورات تدريبية متخصصة على الحرف المهنية والفنية المختلفة لأبناء هذه المحافظات، وفقا لاحتياجات السوق، حتى يتمكنوا من إقامة مشروعات خاصة بهم أو الحصول على فرص تشغيل مناسبة بعد الانتهاء من التدريب مما يعطى لهم بديلا مناسبا للهجرة غير الشرعية.

وأشاد «شاش»، بالتعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة القليوبية لتقدم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية والبشرية بالجهاز، أن الشباب الذين استكملوا هذه الدورات التدريبية يتاح لهم الحصول على تمويل ميسر، لإقامة مشروعاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأضاف أن الجهاز يتيح تمويلا قدره 3.3 مليون جنيه لأنشطة التدريب بغرض التشغيل بمحافظة القليوبية لتدريب 550 شاب خلال مدة تنفيذ الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الشباب فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة، كما يتم التركيز على مركز القناطر الخيرية، وإعطاء الأولوية لأبناء قرى سندبيس واجهور الصغرى.