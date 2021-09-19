مميزات الملصق الإلكتروني.. محاربة اللصوص ورصد الكثافات

في 31 يناير من عام 2019، بدأت إدارة النظم والمعلومات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تركيب الملصق الإلكترونى بوحدة تراخيص مدينة نصر، وتساعد الشريحة الإلكترونية والهوية الرقمية للملصق بعد تركيبه لكل السيارات، فى تكوين قاعدة بيانات كبيرة لجميع المركبات، وذلك بعد التعاقد مع شركة تورد جميع الملصقات لإدارة النظم والمعلومات، من أجل المساعدة في ضبط الشارع المصري وحركة السيارات على الطرق، ولن ترخص أي سيارة إلا بعد تركيب الملصق الإلكتروني، وحال فقدانه يستخرج آخر.

مميزات الملصق الإلكتروني

وأعلنت وزارة الداخلية، مميزات كثيرة للملصق الإلكتروني، أهمها محاربة جريمة سرقة السيارات، عن طريق جود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة، تحصر الجهات المعنية، أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وتحول الملصق الإلكتروني من مجرد حلم إلى حقيقة، ووفق قانون المرور الجديد، فإن تركيب الملصق الإلكتروني إلزاميًا ​في منظومة المرور داخل مصر.

«الوطن» تقدم لقرائها فوائد الملصق الإلكتروني وهي كالتالي:

- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة، دراجة نارية، نقل، مقطورة».

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظاما آليا فحص المركبات أمنيا.

- يحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها «الحارة المرورية»، مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

ـ يمكن من خلاله، التكامل مع باقي الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا، والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

مساهمات وأهداف الملصق الإلكتروني

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة «المرور على الطرق- الانتظار وغيرها» دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية «خصم- مخالفة- رسوم»، تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني، يضمن سرعة ضبطها.

- يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة، وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيا بقاعدة بيانات مركزية.

- يمكن من خلاله التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه، والإخطار بها لضبطها، تنفيذا لقانون المرور.

- يرتبط الملصق بقارئ إلكترونى ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة.

- لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.

أبرز المعلومات عن الملصق الإلكتروني

- هو ملصق إلزامي على جميع المركبات ويوضع على الزجاج الأمامي.

- يتلف الملصق الإلكتروني عند محاولة نزعه من الزجاج.

- يحفظ الملصق كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها في الكمائن.

- يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني واحد.

- يجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه.

- لا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه.

- يساعد في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

- تساعد على ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية.

حبس وغرامة وسحب رخص.. إجراءات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تكررت مناشدة وزارة الداخلية، لمالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها تركيب الملصق الإلكتروني، وحذرت من اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به.

وفي 18 سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية انتهاء مهلة السماح بتركيب الملصق الإلكتروني احرصاً من وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً، لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم.

ونص قانون المرور على الإجراءات ضد المخالفين وهي: السجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.