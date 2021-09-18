غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.. تبدأ بسحب الرخصة وتنتهي بالحبس

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني دخلت حيز التنفيذ منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، إذ بدأت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية في نشر الكمائن الأمنية المرورية لتطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني وفق قانون المرور الجديد، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لمتابعة وفحص جميع السيارات من خلال الكمائن على الطرق السريعة وداخل المحافظات.

وشرحت مصادر أمنية تفاصيل غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، قائلة إن هناك عدة عقوبات مُدرجة وفق قانون المرور الجديد، تبدأ بسحب الرخصة ثم الغرامة وتنتهى بالحبس

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني:

- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

- فرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

- الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر

وأوضحت وزارة الداخلية، أن غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني تمر بعدة طرق للسداد، على النحو التالي:

- يبدأ المستفيد بتسجيل البيانات الخاصة به عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر اضغط هنا.

- ثم يقوم باختيار خدمات المركبات.

- ويضغط على خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

- يتم على الفور سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

قانون المرور الجديد حدد رسوم سنوية قيمتها قرابة 75 جنيهًا على الملصق الإلكتروني، وتصل هذه الرسوم إلى 300 جنيه بعد إضافات فنية نص عليها القانون، ويلزم سداد المبلغ نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.