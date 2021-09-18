بدء تطبيق عقوبات على غير الملتزمين بتركيب الملصق الإلكتروني اليوم

نشرت وزارة الداخلية، منذ قليل، كمائن أمنية وحملات مرورية على الطرق السريعة، لمتابعة وفحص السيارات بجميع أنواعها والتأكد من تركيب الملصق الإلكتروني، تمهيدًا للبدء في تفعيل العقوبات على المخالفين وغير الملتزمين بتركيب الملصق الخاص بالمركبات.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وأكدت مصادر أمنية، تنفيذ قانون المرور الجديد بكل حسم وحزم، وتفعيل عقوبات عدم الالتزام بالملصق الإلكتروني، والتي تصل إلى السجن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.

وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية شددت على السائقين ومالكي السيارات في بيانات سابقة بسرعة توجه السائقين إلى إدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، قبل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية للمخالفين، وفقًا لما جاء في نص قانون المرور الجديد لعام 2021، وبالتالي فأن الجميع ليس لهم عذر.

طريقة سداد رسوم الملصق الإلكتروني

وكشفت وزارة الداخلية عن خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني كالآتي:

- يبدأ المستفيد بتسجيل البيانات الخاصة به عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg، أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر اضغط هنا.

- ثم يقوم باختيار خدمات المركبات.

- ويضغط على خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

- يتم على الفور سداد رسوم الخدمة المطلوبة.