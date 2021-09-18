عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.. كيف تتجنب تكرار دفع الغرامة؟

حالة من الجدل الواسع أثارت المواطنين الذين يمتلكون سيارات خاصة بهم على مدار الأيام القليلة الماضية، والتي كان سببها بدء تطبيق غرامات الملصق الإلكتروني بدءا من اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري، إذ تفرض وزارة الداخلية غرامات وعقوبات على الأشخاص الذين لم يركبوا الملصق الإلكتروني خلال الفترة المحددة لهم، وذلك لحثهم على التوجه للإدارة العامة للمرور لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارة الخاصة بهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الغرامات والعقوبات التي يتم فرضها على المواطنين من أصحاب السيارات الذين لم يركبوا الملصق الإكتروني، وماذا يفعل المواطن حتى لا يتعرض لموقف دفع الغرامة الخاصة بالملصق الإلكتروني مرة أخرى، وفقما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بياناتها، كالتالي:

غرامات وعقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

هناك عدد من العقوبات التي يتم فرضها على الأشخاص الذين لم يركبوا الملصق الإلكتورني حتى الآن، وتتمثل العقوبات في الآتي:

- عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني: تصل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني إلى الحبس لمدة 6 أشهر.

- عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني على السيارة: تصل عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني على السيارة إلى غرامة 300 جنيها وقد تصل إلى 1500 جنيها لا أكثر.

- مخالفات أخرى خاصة بالملصق الإلكتروني: تصل عقوبة إخفاء الملصق أو عدم وضعه في مكان بارز إلى سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.

ماذا تفعل حتى تتجنب دفع غرامة أو تنفيذ هقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؟

على الشخص الذي تعرض لموقف دفع الغرامية أو فرض عقوبة عليه لعدم تركيب الملصق الإلكتروني أن يدخل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg، ثم يقوم بتسجيل بياناته، أو التوجه للإدارة العامة للمرور حتى يتم تركيب الملصق الخاص بالسيارة التي يملكها، وأن يضعه على السيارة في مكان بارز وواضح حتى لا يتعرض للعقوبة مرة أخرى.