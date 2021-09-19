سر سرقة خزينة البنك الزراعي بالشرقية.. «باب محطم على الطريق العام»

حرر مدير البنك الزراعي بقرية الصحافة التابعة لمركز «مشتول السوق» بمحافظة الشرقية، محضرًا بمركز الشرطة، يفيد بسرقة خزينة البنك بعد كسر أبواب الدخول والخزينة، وانتقلت الشرطة وفريق المعمل الجنائي والنيابة العامة لمعاينة مكان الواقعة، وجار التحقيق فيها، وبجرد محتويات الخزينة تبين سرقة 596 ألف جنيهًا.

بلاغ من مدير البنك الزراعي بسرقته

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز «مشتول السوق» بلاغًا من مدير البنك الزراعي بقرية «الصحافة» التابعة لدائرة المركز يفيد سرقة خزينة البنك بعد كسر أبواب الدخول والخزينة.

وتجمع أهالي القرية أمام مبنى البنك الزراعي، فور سماعهم بخبر سرقته، وسط حالة من الذهول والاستغراب، خاصة أن البنك على الطريق العام «القاهرة- مشتول السوق»، ويشهد حركة مرورية كبيرة كونه يربط بين مركزي منيا القمح وبلبيس ومدينة الزقازيق، بالإضافة إلى أن القرية بها حركة تجارية كبري وتعمل بها المحال التجارية على مدار الـ24 ساعة خلال اليوم، متسائلين عن كيفية سرقته وسط كل هذه الحركة.

المباحث الجنائية والمعمل الجنائي والنيابة العامة يعاينون مكان الواقعة

وانتقل فريق من ضباط المباحث الجنائية بمركز «مشتول السوق»، يرافقهم فريق من ضباط البحث الجنائي لفرق الجنوب برئاسة العقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة الجنوب، وتبين وجود كسور في أبواب الدخول، وكسور في باب الخزينة، وبعثرة بعض محتويات أثاث البنك.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط البنك الزراعي بقرية «الصحافة» بعد سرقته، ومنعت دخول الأهالي لمكان الواقعة، وفضت تجمعهم من أمام البنك، فيما رفع فريق المعمل الجنائي بصمات المكان وتمت معاينته.

الأمن يستمع للشهود ويفرغ كاميرات المراقبة المحيطة

واستمع ضباط فريق البحث الجنائي لأقوال الشهود، وأكد مدير البنك في أقواله أن الحارس اكتشف سرقته في تمام الساعة الحادية عشر مساء أمس السبت وهو يوم إجازة رسمية من العمل، مشيرًا إلى أن الحارس أبلغه بوجود كسر في الأبواب واحتمال وجود سرقات، فيما أوضح الحارس أنه لم يشاهد أحدًا من الجناة مرتكبي الواقعة، وأنه أبلغ المدير فور مشاهدته لوجود كسور بالأبواب، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية علي كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان لفحصها بعد قرار النيابة العامة.

وعاين فريق من النيابة العامة مكان الواقعة رفقة فريق المعمل الجنائي، واستدعت عددًا من الموظفين بينهم حارس البنك والمدير للتحقيق معهم، وأمرت بسرعة نتيجة معاينة فريق المعمل الجنائي ورفع البصمات، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة، وأمرت بتعيين حراسة على البنك، فيما لا زالت التحقيقات مستمرة حتى الآن.

فيما أمرت النيابة العامة بجرد خزينة البنك المسروق، واستدعت فريق من ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، وبالفحص تبين أن المبلغ المسروق 596 ألف جنيهًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5536 جنح مشتول السوق لسنة 2021.