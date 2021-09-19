استمرار أعمال تطوير القاهرة الخديوية وإزالة مخالفات البناء «صور»

شهدت أحياء محافظة القاهرة خلال الساعات الماضية عدة أنشطة وحملات، ففي حي غرب القاهرة، تواصل أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع الشركات المختصة مشروع أعمال تطوير القاهرة الخديوية وتحديدا بميدان طلعت حرب، وفي حي شرق مدينة نصر يتم مواصلة خطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع مدينة الأمل- عزبة الهجانة سابقا- وتفقد العميد أحمد أنور عباس رئيس حي شرق مدينة نصر، أعمال طلاء واجهات العقارات بمدينة الأمل وتحديدا المطلة علي محور شينزو آبي، كما يتم التصدي لكافة أنواع المخالفات، لاسيما مخالفات البناء حيث تمت إزالة مخالفة بناء بشارع ذاكر حسين بالمنطقة السابعة.

إزالة الحواجز الحديدية من الشوارع

وفي حي البساتين، أطلقت حملة لإزالة الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وتم رفع وإزالة الحواجز الحديدية والإسمنتية من المجاورة العاشرة بالمعراج العلوي، علاوة على رفع كشك مخالف مجاور لمنطقة بير أم سلطان.

كما تمكنت رئاسة حي المعصرة من تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لمخالفات البناء والقضاء علي التعديات، حيث قامت حملة مكبره بقيادة الدكتور ياسر عبد المنعم الجندي، رئيس حي المعصرة، بتنفيذ 18 قرارا إزالة خاصة بحماية النيل بالقاهرة وتعدي على أملاك الدولة من ضمنها 3 قرارات بالموجه 18 بمسطح حوالي 4600م2.

تطهير بالوعات الصرف

وفي حي الزاوية الحمراء يتم الاستعداد لموسم الشتاء، وقامت إدارة الصرف الصحي بأعمال التطهير اليدوي لبالوعات الصرف الصحي بعدد من الشوارع بمنطقة القصيرين، وفي حي الزيتون تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون تصريح بعقار في شارع سليم الأول ومصادرة المعدات وايداعها مخزن الحي.

وفي حي شبرا بقيادة محمد عبد الوهاب رئيس الحي، تم وقف أعمال تشطيبات بإحدى العقارات المجاورة لمدرسة جلال التجريبية بسبب تضرر المدرسة من مخلفات مواد البناء الناتجة عن تشطيب العقار مما أحدث تلفيات بحوائط المدرسة بعد الةنتهاء من أعمال الصيانة.