19 إجراء من محافظة القاهرة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان

تزامنا مع دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وعلى رأسها محمد عطية، مدير المديرية، بإنهاء كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها اليوم السبت، وذلك من خلال تنفيذ عدة إجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، والحد من أي إصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الراهنة.

ومن الإجراءات التى قامت بها مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، وتم عرضها فى تقرير على المحافظ بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية هي:

- تنظيف وتجميل محيط اللجان وإخلاء الباعة الجائلين وإزالة أي إشغالات

-استمرار أعمال النظافة بالتنسيق مع هيئة النظافة بالقاهرة

- متابعة رؤساء الأحياء والتواجد الميداني بالشوارع للتأكد من إزالة أي مخلفات أو تراكمات قمامة.

-تعقيم المدارس مقار اللجان الامتحانية للشهادة الثانوية العامة.

- مطالبة أولياء الأمور بالابتعاد عن اللجان حفاظا على سلامة الطلاب.

- السيارات الخاصة بنقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني تتواجد أمام المطبعة فى التوقيتات المحددة.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

- تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب قبل وبعد الامتحان.

- عدم السماح بتبادل الأدوات بين الطلاب.

- تطهير دورات المياه باستمرار.

- التشديد على ارتداء الكمامة داخل اللجان.

- توفير كل سبل الراحة للطلاب والتأكد من وجود أدوات خاصة بكل طالب.

- وجود زائرة صحية بكل لجنة لمتابعة الطلاب أولا بأول.

- التأكيد على تجهيزات حجرة العزل للتعامل مع أى حالة طارئة.

- وجود القيادات في محيط اللجان وتقديم الدعم الكامل لرؤساء اللجان الامتحانية.

-التأكد من توافر المطهرات والمعقمات والكمامات باللجان.

- استخدام جهاز قياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان وأجهزة الماسح الحراري والعصا الإلكترونية.

-تعقيم اللجان باستمرار قبل وبعد انتهاء من الامتحان.

- عدم السماح بوجود أى مصدر للإزعاج بالقرب من محيط اللجان حفاظا على هدوء الطلاب وتركيزهم.