حلمي بكر عن قرار الرئيس السيسي: «مهموم بمصالح البلاد»

أعرب الملحن الكبير حلمي بكر، عن سعادته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدقيق البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة الثلاث «المهن التمثيلية، السينمائية، والموسيقية»، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

شمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر

وقال الملحن حلمي بكر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الرئيس السيسي مهموم بمصالح البلاد وكذلك الشعب بأكمله، إذ يحرص دومًا على إنشاء مشاريع في مختلف أنحاء البلاد، متابعًا: «نشكره على هذا القرار، وأتمنى له التوفيق والنجاح دائمًا».

حلمي بكر يوجه الشكر للرئيس السيسي: «الفن مرآة ما ينجزه من مشاريع»

وأضاف حلمي بكر: «أشكر الرئيس السيسي، كونه ينظر للفن دومًا، حيث إنّ الفن هو مرآة ما ينجزه من مشاريع».

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين

واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

جاء ذلك القرار خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.