المنشآت الفندقية: «السياحة البريطانية» تطرح برامج زيارة مصر الأسبوع الجاري

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن شركات السياحة البريطانية ستبدأ خلال الأسبوع الجاري طرح برامجها السياحية إلى مصر للمواطنين الإنجليز، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية بإزالة اسم مصر من قائمة الدول المحظور على البريطانيين زيارتها، متوقعًا أن تبدأ بريطانيا تسيير أولى رحلاتها لمصر آواخر الشهر الجاري، أو بداية أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.

الحركة الوافدة من بريطانيا ستكون تدريجية

وأضاف«عاقل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من بريطانيا ستكون تدريجية، إذ يكون عدد الرحلات في البداية قليلًا، على أن ترتفع بوتيرة متسارعة خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن عودة السياحة البريطانية هامة جدًا لمصر خلال الفترة الحالية، منوها بأن بريطانيا كانت من الدول الـ5 الأولى في إرسال السياح لمصر قبل جائحة كورونا، كما أن السياحة البريطانية ليست مرتبطة بموسم معين، إذ تتوافد الرحلات طوال العام، « السائح البريطاني يزور كافة المدن المصرية سواء الترفيهية والشاطئية مثل شرم الشيخ والغردقة، أو الأثرية والثقافية مثل القاهرة والأقصر وأسوان».

خطة تسيير الرحلات البريطانية لمصر

أوضح أن الرحلات البريطانية لمصر يجرى تسييرها في البداية من العاصمة البريطانية «لندن»، ثم تستأنف من بعض المدن الإنجليزية، مشيرًا إلى عودة الرحلات من بريطانيا للمقصد السياحي المصري، وإزالة مصر من القائمة الحمراء الخاصة بالدول الممنوع على البريطانيين زيارتها، قائلا: « مصر آمنة صحيًا، والمنشآت الفندقية والسياحية المصرية، تطبق كافة اشتراطات السلامة الصحية وضوابط التشغيل».

وتابع أنه مع عودة الحركة السياحية من بريطانيا إلى مصر، وزيادة أعداد الرحلات الوافدة من كل من روسيا وأوكرانيا، فإنه من المتوقع حدوث انتعاشة قوية فى نسب إشغالات الفنادق خلال الموسم السياحي الشتوي، الذى سيبدأ أول شهر أكتوبر المقبل».