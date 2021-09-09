«المنشآت الفندقية»: عودة السياحة البريطانية لمصر ستتحدد خلال أيام

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن بريطانيا ستبحث خلال الأسبوع المقبل مستجدات إرشادات السفر، وتصنيف الدول المسموح للمواطنين البريطانيين السفر إليها، فضلًا عن موقف بعض الجنسيات من دخولها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

ولفت «عاقل» إلى أن المملكة البريطانية لا تسمح لمواطنيها حاليًا بالسفر إلى مصر، كما تضع قيودًا لدخول القادمين إليها من مصر، بحيث لا تسمح بدخولهم لأراضيها إلا بعد قضاء فترة حجر صحي بمجرد الوصول للمطارات والمواني البريطانية.

«عاقل»: نأمل في سماح بريطانيا لمواطنيها بالسفر إلى مصر

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية لـ«الوطن»، أن القطاع السياحي المصري يأمل في أن تٌعدل بريطانيا موقف السفر إلى مصر، بحيث تسمح لمواطنيها بالسفر للسياحة إلى المدن المصرية، لافتًا إلى أن السياحة البريطانية مهمة جدًا لمصر، حيث أن بريطانيا واحدة من أكثر 10 دول إرسالًا للسياح لمصر على مدار 20 سنة الماضية، كما أن أعداد السياح البريطانيين الذين زاروا مصر في بعض السنوات تخطوا مليون سائح، إضافة إلى أن السائح البريطاني يهوى زيارة المدن الأثرية والثقافية المصرية جنبًا إلى جنب مع المدن الشاطئية والترفيهية.

تعليمات السفر البريطانية حرمت محمد صلاح من الانضمام للمنتخب في مباراة أنجولا

ومن جهته، كشف مصدر بهيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنه من المتوقع أن تلجأ بريطانيا لتخفيف قيود السفر منها وإليها لبعض الفئات خلال الأيام المقبلة، لاسيما بعد الأزمات التي نتجت عن عدم السماح للاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي بالعديد من الدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية من اللحاق بمباريات دولهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وهو ما حدث مع منتخب مصر الذي حُرم من جهود نجميه محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول ومحمد النني المحترف بنادي أرسنال خلال مباراة أنجولا بالقاهرة مطلع الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن وزارة السياحة والآثار تأمل في أن تخرج مصر خلال التصنيف الجديد الذي ستجربه بريطانيا الأسبوع المقبل من دول النشرة الحمراء الممنوع علي البريطانيين زيارتها، وذلك بعد قرب الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي المصري، وتطعيم أعداد جيدة من المواطنين المصريين بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.