«مستثمرو السياحة»: نتوقع بدء تسيير رحلات بريطانيا لمصر الشهر المقبل

تحدث الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، عن أهمية عودة رحلات الطيران البريطانية من جديد إلى مصر، موضحا أن بريطانيا من أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر، وقبل جائحة كورونا وصل متوسط أعداد السياح البريطانيين لنحو مليون سائح سنويا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ بريطانيا في تسيير رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية خلال الشهر المقبل، بعد قرار رفع مصر من «القائمة الحمراء» الخاصة بكورونا.

زيادة الطلب على زيارة مصر من السياح البريطانيين

وتوقع في تصريحات صحفية اليوم، أن يزيد الإقبال على طلب زيارة مصر من السياح البريطانيين مع ارتفاع نسب الحجوزات بوتيرة عالية خلال الفترة المقبلة، في ظل تسهيلات بريطانيا لمسافريها وعدم احتياج الأشخاص الملقحين إلى اختبار كورونا أو الحجر الصحي قبل العودة إلى بريطانيا، موضحا أن المنتجعات السياحية المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال التدفقات السياحية من كل مكان في العالم ،ولاسيما من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مثل السوق الألمانية والروسية والإنجليزية.

السياح سيعودون لبريطانيا بعد زيارة مصر دون الحاجة لحجر صحي

وأرجع «عبداللطيف» قرار بريطانيا بإزالة مصر من القائمة الحمراء الممنوع زيارتها أو القدوم منها دون وجود فترة حجر صحي، إلى أن مصر من الدول التي تعاملت باحترافية مع جائحة كورونا طوال الفترة الماضية، فضلا عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بصرامة شديدة دون التأثير على الحياة الطبيعية للمواطنين، لافتا إلى أن عودة السياحة الروسية والألمانية إلى المدن السياحية المصرية بعد توقف دام لسنوات كان أحد العوامل الرئيسية في قرب عودة الرحلات البريطانية للمقصد السياحي المصرية.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن أعداد السياح سترتفع بشكل كبير إلى مصر، عقب عودة الأسواق التقليدية من جديد لمصر مثل روسيا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة لباقي الأسواق التي تفضل زيارة مصر مثل الأوكران والبيلاروس والعرب، مؤكدا أن الفترة المقبلة، ستشهد أيضا التركيز على الأسواق الآمنة من تداعيات كورونا خاصة السوق العربية وأوربا الشرقية.