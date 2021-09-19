سمية الخشاب: رقم 3 كان سر فوزي بالمليون «الخيري» مع جورج قرداحي

تصدرت النجمة سمية الخشاب تريند موقع «تويتر»، بعد فوزها مع الفنان السعودي ناصر القصبي، بجائزة المليون ريال سعودي، في حلقة استثنائية من برنامج «من سيربح المليون»، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي.

وكشفت سمية لـ«الوطن»، تفاصيل وكواليس هذه الحلقة، التي جرى تصويرها بدولة البرتغال، في إطار احتفال مجموعة قنوات mbc بمرور 30 عاما على تأسيسها، حيث قالت إن الحلقة كانت مميزة من كل نواحيها، ولم أتوقع فوزي بجائزة المليون ريال، التي تم توجيهها لعدد من المؤسسات الخيرية، حيث إن الجانب الخيري في هذه المشاركة، زادني حماسًا في الحلقة نحو الفوز بالمليون.

سمية الخشاب: طمأنت ناصر القصبي بكلمة «أبشر» بعد شعوره بالتوتر

وأضافت أن ناصر القصبي كان متوترًا وأراد الانسحاب أكثر من مرة، لكني طمأنته وحمسته بكلمة «أبشر»، التي قلتها له مرات عدة، والحمد لله أنني تمكنت من الإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها، حيث استعنت برأي الإعلامية رايا أبي راشد في أحد الأسئلة، بحكم جلوسها مع مذيعي القناة في مقاعد الجمهور، والمفارقة أن إجابتها جاءت متوافقة مع إجابتي التي كنت مترددة فيها، فيما استعان ناصر القصبي برأي أحد أصدقائه، الذي لم يتمكن من الإجابة عن سؤال آخر.

سمية الخشاب تصف سؤال المليون بالأصعب

ووصفت سمية الخشاب سؤال المليون ريال بالصعب للغاية، لكنها جازفت فيه، واختارت الخيار الثالث من الإجابات، مرجعة ذلك بقولها: أتفاءل دومًا برقم 3، لدرجة أن ناصر القصبي ظل يقول لي: «أنت متأكدة؟ ما كفاية بدل ما نخسر»، ولكني صممت علي رأيي، وناصر كان هيتجنن مني، لكن جورج قرداحي أعلن فوزنا، لتسود حالة من الفرحة والسعادة المكان، وتلقيت بعد عرض الحلقة عددًا من المباركات والإشادات بخفة دمي خلال عرض الحلقة.

وبسؤالها عن استعداداتها لأسئلة «من سيربح المليون» قبل تصوير الحلقة، ردت قائلة: «معظم الأسئلة كانت بسيطة، ولم تتسم بالصعوبة، لكنها كانت متنوعة في مختلف المجالات، والمميز كان وجود خيارات في الأجوبة، وعن نفسي استمتعت بالحلقة وكواليسها المميزة».