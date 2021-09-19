افتتاح المرحلة الثانية من تطوير 740 وحدة سكنية في مطروح «صور»

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء أركان حرب شريف معوض قائد المنطقة الغربية العسكرية ومحمد الغمري مدير فرع البنك الأهلي بمطروح وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس النواب والعمد وشيوخ القبائل، أعمال المرحلة الثانية من تطوير عمارات حي الزهور بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح في حى الزهور بعدد 12 عمارة سكنية، بإجمالي 240 وحدة سكنية ضمن البروتوكول المبرم بين المحافظة والمنطقة الغربية العسكرية والبنك الأهلي المصري لتطوير ورفع كفاءة 35 عمارة سكنية بالمنطقة يجرى تطويرها ورفع كفاءتها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفيذ واشراف الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ومديرية الإسكان بالمحافظة.

260 وحدة سكنية في المرحلة الثالثة من التطوير بمطروح

وقال محافظ مطروح، الوم الأحد، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الوحدات السكنية، إنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التطوير وتسليمها لأصحابها بعدد 10 عمارات بإجمالي 200 وحدة سكنية وافتتاحها في شهر أكتوبر الماضي، وجار العمل بالتوازي في المرحلة الثالثة لباقي العمارات بعدد 13 عمارة بعدد 260 وحدة سكنية للانتهاء منها قريبا وتسليمها لأصحابها ليصبح إجمالي المستهدف 35 عمارة بعدد 700 وحدة سكنية.

وشملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة البنية التحتية للعمارات من شبكة كهرباء ومياه وصرف صحي ودهانات وتركيب أرضيات وحوائط ونوافذ وغيرها داخل الوحدة السكنية، مع تغيير الاسقف المتهالكة بالكامل لبعض العمارات، وعمل خزانات مياه أرضية ودش مركزي، بالإضافة إلى رصف الشوارع وتنسيق الموقع العام من أعمال التشجير وأماكن انتظار للسيارات وغيرها، وتحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية و تطوير مركز الشباب والملعب خماسي لشباب المنطقة وحضانة للأطفال في إطار توفير مزيد من الحياة الكريمة لهم، وتفقد القيادات مقترح تطوير الشكل العام ودهانات عمارات المرحلة الثالثة المستهدفة في تطوير عمارات الكيلو 4 والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها أكثر من 60%.

توزيع شهادات وثائق تأمين للعمالة غير النتظمة في مطروح

وجرى على هامش افتتاح أعمال التطوير توزيع شهادات وثائق تأمين على العمال غير المنتظمة لـ150 عاملًا بالشركات العاملة بالموقع، ووجه محافظ مطروح الشكر لقيادة المنطقة الغربية العسكرية والبنك الأهلي المصري لجهودهم وتعاونهم مع المحافظة للارتقاء وإعادة تأهيل وتطوير العمارات السكنية بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين وتوفير حياة كريمة وسكن حضاري لائق لهم بعد معاناة طويلة من تدهور حالة المباني والبنية التحتية بالمنطقة.

تطوير 40 وحدة سكنية بالكيلو 7 في مطروح

وتابع المحافظ والقيادات أعمال إنشاء عمارتين سكنتين بمنطقة حي الشروق بالكيلو 7 ضمن البروتكول المبرم بين المحافظة والمنطقة الغربية العسكرية والبنك الأهلي المصري بعدد 40 وحده سكنية لتوفير سكن كريم للأهالي بدلا من العمارة التي جرى إزالتها حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفيذ واشراف الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ومديرية الإسكان بالمحافظة ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي يجري تطويرها في الكيلو 4 والكيلو 7، 740 وحدة سكنية.