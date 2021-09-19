حسام «بطل الجمهورية» في الكيك بوكس يروي قصة تعافيه من الإدمان

قال حسام محمد حسن، أحد المتعافين من الإدمان، والحاصل على بطولة الجمهورية في «الكيك بوكس»، من أبناء محافظة المنيا، إنه كان يتعاطى المخدرات منذ أكثر من 19 عامًا، وتعافي منها تمامًا منذ 6 أشهر و10 أيام، وعانى من آثار ومشكلات صحية جمة بسبب الإدمان، موضحًا أنه حاول العلاج بنفسه لكنه فشل في البداية الأمر، ونصحه أصدقاؤه بالاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان الذين تواصلوا معه على الفور، وقدموا له كافة أوجه الدعم حتى تعافى تمامًا.

حسام محمد: تدربت على ممارسة اللعبة أثناء علاج الإدمان

وأوضح «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أنه وخلال خضوعه للعلاج من الإدمان في مركز العزيمة لعلاج الإدمان، تدرب على ممارسة تلك اللعبة واستطاع الحصول على بطولة الجمهورية فيها.

حسام محمد يروي بداية تعاطيه المخدرات

وتابع: «بسبب المخدرات صحابي بعدوا عني، وخسرت شغلي وحياتي، وأهلي كانوا بدأوا يكرهوني، ونزلت المركز للعلاج بعد ما مراتي وأبويا فوقوني، أنا متجوز وعندي ولد وبنت، وأدمنت من وانا عندي 16 سنة ولحد ما بقى عمري 35 سنة، وبعد ما اتجوزت بطلت الإدمان ولكن رجعت تاني».

رحلة التعافي في مركز العزيمة

وأضاف أنه وبعد تواصله مع الخط الساخن توجه إلى مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا، وظل بالمركز لمدة 45 يوما، جرى خلالها تأهيله نفسيًا واجتماعيًا بجلسات للعلاج بالعمل وممارسة الرياضة من أجل إعادة ثقته وتأهيله بدنيًا ورياضيًا، ليصبح ذو هدف بالمشاركة في بطولة الجمهورية، وحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة «الكيك بوكس».

حسام محمد يوجه نصائح للشباب

وتابع: «لو لسه مدخلتش في سكة الإدمان أنا دخلت في السكة ومستفدتش منها بحاجة وخسرت فيها كل حاجة فبلاش تدخلها، ولو خدت خطوة تاني في الإدمان مش عارف ممكن اخسر إيه، ممكن أتحبس أو أموت، والإدمان ملهوش فوايد خالص، ونصيحة لكل شاب استغل هوايتك والحق نفسك وتعافي، وخليك مصر على تحقيق الهدف».