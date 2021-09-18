حسام محمد: أدمنت المخدرات 20 عاما قبل الفوز ببطولة الجمهورية للكيك بوكس

أكد حسام محمد حسن، أحد المتعافين من الإدمان والحاصل على بطولة الجمهورية في الكيك بوكس، من أبناء محافظة المنيا، أنه كان يتعاطي المخدرات منذ أكثر من 20 عاما، وتعافي منها تماما منذ 6 أشهر و10 أيام.

تدربت على اللعبة خلال رحلة العلاج

وأوضح «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أنه أنه خلال خضوعه للعلاج من الإدمان في مركز العزيمة لعلاج الإدمان، تدرب على ممارسة تلك اللعبة واستطاع الحصول على بطولة الجمهورية فيها.

أصدقائي نصحوني بالاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان

وقال أنه تعاطي المواد المخدرة لمدة 20 عاما، وكان يعاني من آثار ومشكلات صحية جمه بسببها، حتى حاول العلاج بنفسه لكنه فشل في البداية الأمر، حتى نصحه أصدقاء بالاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان، وحصل على كافة أوجه الدعم لحين شفاءه بشكل كامل.

وأكد أنه بعد التواصل مع الخط الساخن توجه إلى مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا، وظل بالمركز لمدة 45 يوما، تم خلالها تأهيله نفسيا واجتماعيا بجلسات للعلاج بالعمل وممارسة الرياضة من أجل إعادة ثقته وتأهيله بدنيا ورياضيا، ليصبح ذا هدف بالمشاركة في بطولة الجمهورية وحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة «الكيك بوكس».

البرنامج التأهيلي بمركز العزيمة ساعده في الفوز بالبطولة

وأكد أنه وبعد خروجه من مركز العزيمة بمده لا تتعدى شهر ونصف شارك فى بطولة الجمهورية، وساعده في ذلك خوض البرنامج التأهيلي الرياضي بمركز العزيمة نظرا لأنه اشتمل على ألعاب رياضية مختلفة وجيم، وفيه تم رفع لياقته البدنية بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى تأهيله للمشاركة في بطولة الجمهورية وتتويجه بالفوز في البطولة.