رشوان توفيق لـ«الوطن»: السيسي يبني مصر الحديثة

أعرب الفنان رشوان توفيق، عن سعادته، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الذي وجه خلاله بتدفيق البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم، بالتنسيق والتعاون مع النقابات الثلاثة المهن التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية، والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

أشكر الرئيس لنظره إلى الفنانين

وقال الفنان رشوان توفيق في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سعيد لصدور هذ القرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أنه «يبني مصر الحديثة، يعمل في كل الأوقات، وأحيانا أتساءل متى ينام الرئيس نراه في كل الأوقات»، متوجهًا بالشكر للرئيس للنظر إلى الفنانين.

السيسي يوجه بحصر وتسجيل الفنانين ببرامج الحماية التأمينية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثا متميزا لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

جاء ذلك القرار خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.