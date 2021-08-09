رشوان توفيق: «قلت لدلال عبدالعزيز سمير غانم أكبر منك بـ20 سنة قالت لي بحبه»

كشف الفنان الكبير رشوان توفيق عن جوانب إنسانية عديدة في حياة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي توفيت أول أمس السبت، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، ومكوثها في المستشفى لأكثر من 100 يوم.

وقال رشوان توفيق، الذي كان مقربا من عائلة دلال عبد العزيز وسمير غانم، إنه كان شاهدا على قصة الحب الشهيرة بينها وبين الفنان سمير غانم، وعنها قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا ودلال كنا بنعمل مسلسل في دبي، وهى كانت لسه صغيرة فقالوا لي إن دلال هتتجوز سمير غانم، فقلت لها يا بنتي تتجوزي سمير غانم دا انتي بينك وبينه 20 سنة، قالت لي بحبه».

وتابع توفيق قائلا: «رجعت أقولها تاني يا بنتي فكري بينك وبينه 20 سنة كتير، لدرجة إنها قالت لي تلات مرات ورا بعض أنا بحبه، وبعدين اتجوزوا طبعا وعملوا حياة جميلة ربنا يرحمهم طبعا».

وأضاف: «وبعدها بقي اشتغلت معاهم هما الاتنين عمل مسرحي زمان، وكانت إنسانة طيبة وجميلة جدا، ربنا يرحمها يا رب ويرحم سمير غانم، مقدرتش تعيش من غيره لدرجة إنها تتوفى بعده على طول، علشان تروحله ربنا يسكنهم الفردوس الأعلى».

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبد العزيز، أمس الأحد، من مسجد المشير طنطاوي، وتم دفنها بمقابر الوفاء والأمل بجانب زوجها الراحل الفنان سمير غانم.

وحضر الجنازة عدد كبير من الفنانين، في مقدمتهم رشوان توفيق، ودرة، وهاني رمزي، وكريم فهمي، وشريف منير، ولبلبة، وشيرين، وإلهام شاهين، وهنا الزاهد، وأحمد فهمي، ومحمد التاجي، وغيرهم.