بعد وفاة دلال عبدالعزيز.. رشوان توفيق باكيا: كنا بنتسابق على ختم القرآن

حالة كبيرة من الحب عبر بها الفنانون عن حزنهم الشديد لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت مساء أمس السبت، متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

وواحد من الفنانين الذين لهم الكثير من الذكريات مع الفنانة دلال عبدالعزيز، هو الفنان رشوان توفيق، والذي قال فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «دلال لقيتها بتكملنى بتقول أنا سمعتك بتقول أنك بتقرا جزء من القرآن الكريم فى اليوم قولتلها أيوة فعلا فبدأت تقرأ هيا كمان».

وتابع الفنان رشوان توفيق قائلا «لقيتها بعدها بفترة بتكلمنى بتقولى مش أنت بتقرا جزء من القرأن فى اليوم أنا بقي بقرأ جزئين مش جزء واحد، والغريب أن لقيتها بتناقشنى فى آيات قرآنية معينة، ودا يوضح أنها كانت بتقرا بتركيز شديد وفاهمة».

وأضاف «لما دلال تعبت لقيت دنيا بتكلمنى بتقولى ماما تعبت فبقيت أكلمها كل عشر أيام كدا اتطمن عليها لأن عارف أن حبايبهم كتير بس كانت بتقولى أن الحالة بتتقدم لحد ما ربنا أمر بقى».

وتابع رشوان توفيق «والله أنا بكيت دلوقتى وأنا بشوف الفقرات اللى بيتكلموا فيها عن دلال بكيت بالدموع لأن كانت إنسانة رقيقة ومؤمنة وجميلة».