التنمية الصناعية: «كل مستثمر يملي بياناته بإيده ولا يوجد وكيل أو وسيط»

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن سعر كراسات الشروط الخاصة بالراغبين في الحصول على أراضي بالمجمعات الصناعية تتراوح ما بين 300 لـ500 جنيه، «كل مستثمر بيملي بياناته بأيده، وبيحط فيها دراسات الجدوى وأعماله الفنية، ولا يوجد وكيل أو وسيط بين المستثمر والهيئة».

الزلاط: بنبني وحدات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين

وأضاف «الزلاط»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن مساحات الأماكن المطروحه تتراوح ما بين 48 وأكثر من 700 متر، ويجرى طرحها لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الجديدة، «بنبني وحدات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين في المجمعات الصناعية الجديدة بنظام الإيجار أو التمليك».

«الزلاط»: بناء مجمعات صناعية تشمل حرف مختلفة لصغار المستثمرين

وأوضح أنه وبالنسبة للصناعات الحرفية في القرى، جرى العمل على بناء مجمعات صناعية بها تجميع لكل الأنشطة والحرف الموجودة في المجمع الصناعي، «عملنا ليها كذا نموذج، وفي أسوان عملنا مجمع للمشغولات اليدوية والصلصال، وشوفنا إيه القرية القريبة اللي ممكن تضم 4 قرى حواليها، وجمعنا فيها المنتجات بمكان واحد، بالإضافة لحجم العمالة الموجودة واللي بتتراوح من 30 لـ40 ورشة، وبتختلف من مكان لأخر».

وأكد أن الهيئة تشارك أيضًا بمشروعاتها ضمن مبادرة قرى حياة كريمة ببناء المجمعات الصناعية والتي تشمل الحرف المختلفة لصغار المستثمرين في كل المركز بالمحافظات، «من أهداف مشاركتنا في حياة كريمة الحفاظ على الحرف اليدوية التي تتميز بها قرى الريف المصري».

تحويل قش الأرز وجريد النخيل إلى إنتاج الأخشاب

وأشار إلى أن الهيئة لديها دراسة لتحويل قش الأرز وجريد النخيل إلى إنتاج الأخشاب وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ومركز تحديث الصناعة، كما وأن الهيئة لديها أيضا خرائط للمناطق الاستثمارية الصناعية الموجودة على مستوى الجمهورية، «إحنا الأيام دي عملنا الفرص الاستثمارية الصناعية، ودورها تعظيم حجم الصادات بالنسبة للواردات، ووضعنا المنتجات والفرص الاستثمارية الصناعية لكل محافظة على حده».

وتابع: «الوحدات جاهزة بالكامل بعد بنائها، وفيه فلوس خدمات بنحصل عليها وبتكون بسيطة وتتراوح من مجمع لآخر، وجميعهم فيها خدمات مثل الأمن والنظافة والصيانة، وبنتابع المستثمر بعد 6 أشهر من منحة الأرض المطلوبة للتأكد من جديته في تنفيذ استثماراته».