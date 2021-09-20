عادة غذائية يفعلها الرجال يوميا تزيد من هرومون الأنوثة.. تعرف عليها

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، عضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة، إن تناول الزيت الحار بشكل يومي مع طبق الفول يؤدي إلى إضطراب الهرمونات لدى الرجال وزيادة هرمون الأنوثة الإستروجين، لذا لا يُنصح بتناوله يوميا.

منال عز الدين: الزيت الحار مفيد للسيدات بعد الـ45

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الزيت الحار مستخلص من بذور الكتان، وهي تتسبب في خلل هرموني لدى الرجال، كذلك لا يُنصح أيضا بتناول بذور الكتان للرجال، لأنها تؤدي إلى نفس النتيجة، لكن في المقابل، فزيت بذرة الكتان له فوائد عديده للسيدات، ويُنصح بتناوله بشكل يومي بعد سن الخمس والأربعين لتعويض نسبة الهرمون لهن، كما أن بذرة الكتان غنية بالأوميجا 3.

ولفتت إلى أن من بين مشاكلها أيضا، أنه يصعب هضم بذور الكتان، فيفضل طحنها قبل استخدامها، وقبل تناولها يتم إضافتها على الزبادي أو السلاط، لأن تناول البذور بالشكل السليم قد يسبب مشاكل في الهضم ويتسبب أيضا في حدوث الإمساك.

منال عز الدين: الزيت الحار مفيد لصحة القلب

أوضحت أن بذور الكتان تتميز بلمعانها لارتفاع محتواها، من الزيت حيث يستخرج منها الزيت الحار وتعتبر بذور الكتان مفيدة لصحة القلب وتقلل من الكولسترول الضار وهي غنية بمضادات الاكسدة التي تقي من الأصابه بالسرطان.

وتابعت الدكتورة منال عز الدين، أن بذور الشيا، تعتبر أيضا من المشبعات الطبيعية التي يتم الترويج لها بشكل كبير، لأنها تعتبر مادة مالئة، وترفع من كفاءة الحرق وتعطي شعورا بالشبع لفترات طويلة، لذلك تستخدم في الدايت.

فوائد بذور الشيا للصحة

أما عن فوائد بذور الشيا، أوضحت أنها تستخدم كمكون في العديد من الكريمات والماسكات، كما أنها تستخدم أيضا في الدايت، لأنها غنية بالألياف وتتميز بارتفاع محتواها من الزنك المقوي للمناعة، وتحتوي على كالسيوم بنسبة ست أضعاف في الموجود باللبن، لذلك هي مفيدة لمرضى هشاشة العظام والمرضى، الذين يعانون من حساسيه الألبان وهي مفيده لنضارة البشرة.

أضرار الشيا

اما أضرار الشيا، فهي محبة جدا للماء، ويمكن أن تمتص عشر أضعافها ماء وتناولها بكثرة بشكل جاف يؤدي إلى سدة معوية، نتيجة امتصاصها لكميات كبيرة من الماء الموجود بالأمعاء، فيجب نقعها أولاً لمدة ساعتين، وتناول ما لا يزيد عن معلقتين من المنقوع في اليوم، ويتم إضافته إلى الزبادي أو السلاط بعد النقع، ويتجنب استخدامها للحوامل والمرضى الذين يعانون من سيولة الدم لأنها تسبب النزف لهؤلاء، كما يحظر استخدامها للأطفال لارتفاع محتواها من الألياف.