أروى جودة لـ«الوطن»: فخورة بتكريمي في مهرجان أيام الدراما

أعربت الفنانة أروى جودة، عن سعادتها البالغة لتكريمها في الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وقالت أروى جودة، لـ«الوطن»، إنها فخورة بتكريمها في المهرجان الذي تقام دورته الثانية في القاهرة، وأيضًا عن دورها في مسلسل «حرب أهلية»، حيث قدمت شكر خاص لشركة «العدل جروب»، وكذلك الفنانة يسرا والفنان باسل الخياط أبطال العمل.

تكريم 5 من الرواد والمبدعين فى مجال الدراما الإذاعية والتليفزيونية

وكانت اللجنة العليا لأيام القاهرة للدراما العربية، أعلنت تكريم 5 من الرواد والمبدعين فى مجال الدراما الإذاعية والتلفزيونية، وهم الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد لرحلة إبداعه على مدار أكثر من نصف قرن، والأب بطرس دانيال نظرا لمساهمته الكبرى مع المركز الكاثوليكي فى بعث المهرجانات ودعمها، والمؤلف الراحل فيصل ندا الذي قدم عشرات الأعمال الدرامية الاجتماعية الناجحة، والمؤلف مدحت العدل لتاريخه المتميز فى مجال الدراما التليفزيونية المؤثرة، والمطرب الكبير علي الحجار لأعماله الغنائية المتفردة لتترات العديد من المسلسلات.

تفاصيل وأبطال مسلسل حرب أهلية

مسلسل حرب أهلية، تدور أحداثه حول حياة مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف.

مسلسل «حرب أهلية» من بطولة كل من يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.