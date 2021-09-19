افتتاح أول معرض للمستلزمات المدرسية بمدينة أبو رديس بأسعار مخفضة

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبو رديس، إنه افتتح أول معرض للمستلزمات المدرسية علي مستوي المحافظة في المدينة بالتعاون مع حزب «مستقبل وطن»، لافتا إلى أن الهدف من المعرض توفير احتياجات الأسر والطلاب من كل ما يحتاجه العام الدراسي الجديد، وبأسعار مخفضة.

وأضاف لـ«الوطن» أن المعرض يقدم منتجات جيدة وبأسعار تناسب الجميع ويستمر حتى قرب بداية العام الدراسي الجديد، مناشدًا المواطنين بزيارته ومشاهدة المنتجات التي يقدمها.

معارض على مستوى باقي مدن المحافظة

من جانبه، قال ياسر عرفات، أمين تنظيم حزب «مستقبل وطن» بالمحافظة، إن الحزب تبنى منذ أعوام فكرة إنشاء معارض على أرض المحافظة في كل المدن تقدم للمواطنين كل ما يحتاجونه من سلع وخدمات، وهذه المعارض نجحت بالفعل في تخفيض الأسعار بشكل كبير والمواطن خير شاهد على النجاح.

وأضاف لـ«الوطن» أن معرض مدينة أبو رديس لبيع مستلزمات المدارس بداية لسلسلة معارض في جميع المدن تقام خلال هذه الفترة، من أجل تقديم ما يحتاحه الطلاب من مستلزمات وأدوات مدرسية وبأسعار أقل من السوق وذات جودة.

منافذ بيع منتجات المزارع النموذجية

في سياق آخر، أكد مبروك الغمريني أن المزارع النموذجية التي أنشأها جهاز التعمير في وادي فئران، ساعدت في تخفيض أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة، وجرى إقامة منافذ ثابتة لبيع المنتجات التي تشمل جميع أنواع الخضار والفواكه، بأسعار أقل من السوق وبجودة عالية.

وشدد على أن أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد خلال زيارته للمزارع الشهر الماضي أن الهدف منها سد احتياجات المواطنين وأن يتعلم البدو الطرق الحديثة في الزراعة والري، مؤكدا أنه لن يتم بيع المنتجات خارج المحافظة الا بعد سد حاجة المواطنين.