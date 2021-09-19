جنوب سيناء: تطعيم 95% من العاملين بالتعليم قبل بدء العام الدراسي

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، تطعيم نحو 95% من المعلمين والمعلمات والإداريين والعاملين في التربية والتعليم، وحصل عدد كبير منهم علي الجرعة الثانية وجرى تطعيم جميع الذين سجلوا على موقع وزارة الصحة والسكان لتلقي اللقاح، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة من أجل توفير اللقاح وتطعيم كل العاملين قبل بدء العام الدراسي طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

قافلة طبية للكشف علي معلمي رأس سدر

وتابع في تصريحات صحفية، أنه جرى تنظيم قافلة طبية داخل إدارة رأس سدر التعليمية للكشف عن الاعتلال الكلوي، والذي يشمل قياس السكر والضغط مع وظائف الكلى، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المعلمين وجميع العاملين في الإدارة للمشاركة والكشف عن الأمراض المزمنة.

انتهاء صيانة 3 مدارس قبل بداية العام الدراسي

وأكد أنه جرى تنفيذ خطة الصيانة لهذا العام بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، وشملت المرحلة الأولى صيانة 3 مدارس على مستوى المحافظة، هي رفاعة الابتدائية في طور سيناء، علي بن أبي طالب الابتدائية في هب، وأبوز نيمة الإعدادية، وجرى الانتهاء من هذه الأعمال بنسبة تصل إلى 100%، وانتهت الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال إنه من المقرر صيانة 15 مدرسة أخرى خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن إجمالي تكلفة أعمال الصيانة 11 مليون جنيه، كما جرى إنشاء 3 مدارس جديدة بالمحافظة ستدخل الخدمة قريبا، وهي مدرسة الإسكان الاجتماعي بالطور بتكلفة 11 مليون جنيه، مدرسة الفيروز بتكلفة 7 ملايين، مدرسة طابا بتكلفة 3 ملايين.