محافظ جنوب سيناء يروي قصة الصربي المصاب بالتوحد: يُعالج بأصوات الدولفين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم الجمعة، إنه التقى أسرة الشاب الصربي، نيكولا، الذي يعاني من مرض التوحد، الذي يتم علاجه عن طريق أصوات دولفين في شرم الشيخ، مؤكدا أنه التقى أيضا مالك الدولفين، والخبراء المتخصصين الذين بدأوا «كورس العلاج» المقرر للشاب، الذي بدأ منذ ثلاثة أيام وينتهي في 21 من الشهر الجاري.

فودة: العلاج بأصوات الدلافين غير معروف في مصر لكنه مشهور في بعض دول العالم

وقال إن العلاج بأصوات تصدرها الدلافين، هي طريقة علاجية غير معروفة كثيرا في مصر، لكنها معروفة في العالم، وهناك مراكز في روسيا وبعض البلدان تعتمد على هذه السياحة، وهي تساعد في علاج بعض أمراض الأطفال التي تصيب المخ.

وقال فودة إن حالة الشاب عُرضت عليه مع الوفد المرافق له أثناء زيارته صربيا، ووافق فورا على استضافة الشاب وأسرته، وقدم رجال أعمال وجمعيات خيرية مساعدات له، حتى يتمكن الشاب من القدوم إلى شرم الشيخ، وتلقي كورس العلاج، وفق ما قرره الأطباء في صربيا.

المحافظ حضرت بعض جلسات العلاج في منتجع دولفينا بشرم الشيخ

وأكد أنه شاهد بنفسه حلقة من حلقات علاج الشاب داخل «منتجع دولفينا»، بحضور متخصصين والشاب بدأ يستجيب للعلاج، موضحا أن أسرته قالت في اللقاء الذي جمعها به، إن الوضع في شرم الشيخ مختلف عن الأماكن التي قدمت علاجا لابنهم، ووجدوا أن الشاب تتحسن حالته ويستجيب بصورة أفضل من الأماكن الأخرى.

ودعا المحافظ المصريين الذين يعاني أبنائهم من أمراض في المخ، مثل التوحد أو غيره، أن يأتوا إلى شرم الشيخ لبدء تلقي العلاج، بعد استشارة الأطباء المتخصصين في مجال العلاج باستخدام أصوات الدولفين، وقال إن نجاح تلك التجربة سيكون إضافة جديدة في مجال السياحة العلاجية، سواء للأجانب أو المصريين أو العرب، بعد اعتماد الجهات الصحية والطبية والمعنية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح وجدي سعد، مالك الدولفين، أن العلاج يتم عن طريق موجات الألترا سونيك، التي يصدرها الدولفين أثناء السباحة معه للتعرف على الكائن الحي الموجود مع الدولفين، وأن ذلك يتم عن طريق خبراء متخصصين وبتواجد طبيب مختص بذلك.