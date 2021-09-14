تطعيم 121500 مواطن بلقاح كورونا في جنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول علي لقاح كورونا، وبخاصة العاملين في التربية والتعليم والمصالح الحكومية، وحددت وزارة الصحة مراكز الحصول على اللقاح، في جنوب سيناء داخل المستشفيات التابعة للوزارة بالمدن.

استخراج شهادة QR Code للمسافرين من 4 مكاتب صحة

ويستطيع المسافرون استخراج شهادة QR Code من أربعة مكاتب صحة بمحافظة جنوب سيناء، مكتب صحة رأس سدر، مكتب صحة طور سيناء أول، مكتب صحة شرم الشيخ، مكتب صحة نويبع، وذلك مقابل 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب.

تطعيم 121500 شخص في جنوب سيناء

وقال مصدر مطلع بجنوب سيناء، إن إجمالي الذين حصلوا على التطعيمات ضد فيروس كورونا منذ بداية الأزمة حتي مطلع الأسبوع الجاري بلغ نحو 121500 شخص موزعين كالتالي الأطقم الطبية 1260، والباقي 120249 من العاملين في القطاع السياحي وموظفي الجهاز التنفيذي للمحافظة والمواطنين وموظفي القطاع الحكومي.

القطاع السياحي استحوذ على النسبة الأكبر حيث حصل على اللقاح 78000 من العاملين في القطاع السياحي في شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، وحصل أكثر من 1000 مسافر علي اللقاح قبل السفر إلي دول أخرى.

وأضاف المصدر، أن محافظة جنوب سيناء نهاية هذا العام ستكون أولى المحافظات التي جري تلقيح كل من فيها بنسبة 100%.

ارتفاع الإصابات مرة أخرى والأوضاع مستقرة داخل المستشفيات

وارتفعت أعداد الإصابات مرة أخرى في جنوب سيناء جراء الموجة الرابعة للفيروس حيث بلغت أعداد الإصابات نحو 64 إصابة حتي الآن بينهم 50 داخل العزل المنزلي والحالات المتبقية 14 حالة موزعة على مستشفيات المحافظة، وارتفعت أعداد الوفيات إلي نحو 72 حالة منذ انتشار الوباء كان آخرهم مرشد سياحي توفي أول أمس.

الأوضاع مستقرة

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الأوضاع مستقرة حتى الآن داخل المحافظة، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يلتزمون باتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلي أن هناك تشديدات في كل المصالح الحكومية والمناطق التي يرتادها الجمهور بضرورة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.