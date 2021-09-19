«تخلصوا من جثته في مصرف».. القصة الكاملة للمتهمين بقتل سائق في شبرا

في عام 2017، عثر الأهالي على جثة سائق «توك توك» يبلغ من العمر 18 عامًا، داخل الزراعات بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد بالعثور على جثة هامدة لشاب صغير، وتبين أنه خرج من منزله قاصدا لقمة العيش باحثا عن رزقه.. لكنه رحلته هذه المرة كانت رحلة اللا عودة إلى الأبد.

فحص وتحرٍ

بدأت الأجهزة الأمنية في القليوبية، رحلة البحث عن هوية المجني عليه لمعرفة علاقاته وتعاملاته وخلافاته- إن وجدت-، لكن التحريات توصلت إلى أنه إنسان مسالم، يعمل سائقا على توك توك، خرج من منزله ولم يعد، وحررت أسرته محضرا بغيابه، وأثناء أعمال البحث، توصلت الشرطة لخيط آخر جديد، فكّ لغز الواقعة برمتها، وتم نقل جثة الشاب إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي انتدبت الطب الشرعي للتشريح، وبيان أسباب الوفاة، وطلبت التحريات حول الواقعة.

4 أشخاص

المفاجأة كانت فيما بيّنه الفحص والتحريات تبين، أن هناك 4 أشخاص استدرجوا المجني عليه من منطقة شبرا الخيمة بحجة توصيلهم إلى مكان ما، وبدأت الشرطة في تتبع المتهمين، حتى تمكنت من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

اعترافات المتهمين

وخلال ساعات معدودة تم إلقاء القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب جريمتهم، حيث قال المتهم الرئيسي إنهم استدرجوا الشاب سائق التوك توك وقتلوه باستخدام السلاح الأبيض: «ركبنا معاه ولما اطمنا إننا في مكان بعيد عن الناس ضربناه بالمطاوي لحد ما قطع النفس ولما سمعنا إنه لسه بينازع خلصنا عليه».

حكم نهائي بالإعدام

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القليوبية، والتي قضت بالإجماع على معاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا، وتم تقديم طعن على الحكم، في محكمة النقض مقيد برقم 11398 لسنة 87 قضائية.

وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الكنانى، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين عصمت عبد المعوض والمستشار علاء الدين كمال، ومجدى تركى، ومحمد خليفة، برفض طعون المحكوم عليهم، وأقرت حكم الإعدام شنقًا.