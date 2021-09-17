التحريات الأولية لحادث مصرع أب وأبنائه الثلاثة بمصنع مخلل: ماس كهربائي

كشفت التحريات والمعاينة الأولية لحادث وفاة صاحب مصنع مخلل و3 من أبنائه، اليوم الجمعة، أنهم تعرضوا لماس كهربائي من موتور «طرمبة»، أثناء تنظيفهم لحوض تخزين المخلل الذي يحتوي على مياه داخل المصنع الخاص بهم، بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بني سويف، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

«فيس بوك» يتحول إلى دفتر عزاء لنعي المتوفين

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة بني سويف، لفقدان أب و3 من أبنائه في الحادث الأليم، الذي فوجئ به أهالي المحافظة، حيث تحولت صفحات موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء لنعي المتوفين.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية الأمن، يفيد بمصرع أب و3 من أبنائه داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة.

إسعاف بني سويف يدفع بـ4 سيارات لنقل الجثامين لمشرحة بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إسعاف، إلى محل الواقعة لنقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وانتقل اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، يرافقه المحاسب هاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف، والقيادات الأمنية بمديرية أمن بني سويف إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة، أنه أثناء قيام الأب وأبنائه الثلاثة بتنظيف حوض المخلل داخل إحدى المصانع، تعرضوا لصعق كهربائي من موتور، ولقوا مصرعهم في الحال.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن المتوفين هم: أحمد سيد طايع، 50 سنة، مقيم بني سويف، صاحب مصنع مخلل، وأبنائه: بلال، 19 عاما، وعبد الله 18 عاما، وأدهم 14 عاما، وجرى تحرير محضر بالحادث ونقل الجثث إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

محافظ بني سويف يتابع الحادث

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، بسرعة التوجه لمصنع إنتاج المخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية، وذلك فور إبلاغه من خلال غرفة الأزمات المنعقدة على مدار الساعة، بواقعة وفاة 4 أشخاص داخل المصنع، وذلك للوقوف على حقيقة الوضع ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة.

وأمر المحافظ رئيس المدينة بمتابعة إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم وتسهيل إجراءات تصاريح الدفن، مع المتابعة مع الأجهزة المعنية من الشرطة والنيابة العامة لما ستسفر عنه التحقيقات.