رئيس محكمة النقض يهدى المستشار عصام المنشاوي درع «القضاء الأعلى»

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب خروجه للتقاعد ببلوغ السن القانونية، والمقرر يوم 19 أغسطس الجاري.

وأشاد المستشار عبد الله عمر شوضة بالدور البارز والفعال الذي قام به المستشار عصام المنشاوي، خلال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية، والتعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري.

من جانبه، أكد المستشار عصام المنشاوي بالغ التقدير والاحترام للقضاء المصري العادل، وأهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

وأهدى المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، فى نهاية اللقاء درع مجلس القضاء الأعلى – محكمة النقض، إلى المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار شفيق محمد بدر الدين، نائب رئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بمناسبة قرب خروجهما للتقاعد ببلوغ السن القانونية، وتقديرًا وإعزازًا لما قاما به من جهد لتحقيق رسالة العدالة السامية.

وكان مجلس القضاء الأعلى اعتمد يوم الثلاثاء الماضي الجزء الأول من الحركة القضائية.

وشملت الحركة تعيين67 نائبًا لرئيس محكمة النقض وتعيين 80 قاضيًا بمحكمة النقض وترقية 258 نائب استئاف لدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية 324 لدرجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف ومحامٍ عام أول وترقية 327 لدرجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف ومحامٍ عام.

كما شملت الحركة، حركة تنقلات الخاصة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، مع مراعاة القواعد المنظمة وبما يكفل حسن التوزيع وسير العدالة الناجزة بما يخدم مصلحة المتقاضين على مستوى الجمهورية.