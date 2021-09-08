غرق طفل بحمام سباحة بأسوان.. وتقرير المستشفى: وصل جثة هامدة

ليلة حزينة عاشتها مدينة أسوان الجديدة في محافظة أسوان، مساء أمس، بعد غرق طفل عمره 10 سنوات داخل حمام السباحة خلال اشتراكه بإحدى التدريبات.

واستقبل قسم الاستقبال والطواريء بمستشفى أسوان الجامعي، مساء أمس، الطفل محمود حسام محمود، 10 سنوات، جثة هامدة.

تقرير المستشفى: الطفل وصل جثة هامدة

وجاء في تقرير تذكرة الاستقبال في المستشفى، والذي حصلت «الوطن» على صورة منه جاء فيه، «حضرت الحالة إلى استقبال الأطفال بمستشفى أسوان الجامعي بصحبة رجال الإسعاف جثة هامدة، مع توقف تام بعضلة القلب والتنفس، مع اشتباه غرق، وقد تم عمل إنعاش قلبي لمدة تزيد عن نصف ساعة وإعطاء أدوية منشطة لعضة القلب والتنفس دون أدنى استجابة، وتوضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة».

تقرير مفتش الصحة: الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق

كما حصلت «الوطن» على تقرير مفتش الصحة الدكتور محمد حسين وجاء فيه، «بالكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمود حسام محمود، 10 سنوات، وُجد الآتي: إدعاء الغرق في حمام السباحة بأسوان الجديدة (الأكوا بارك)، ولا توجد إصابات ظاهرية، والجسم مبلل بالماء من آثار الغرق، وسبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وقد تم ترك الجثة بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة».

وأمرت النيابة العامة بمركز أسوان، بتسليم الجثة لوالده والذى يعمل بقناة «طيبة» الفضائية بأسوان، مع فتح تحقيق حول الواقعة.

أهالي أسوان ينعون الطفل على موقع التواصل الاجتماعي

ونعى العشرات من أهالي أسوان على موقع التواصل الاجتماعي بأسوان الطفل الصغير، مطالبين بفتح تحقيق في الواقعة، وكتب محمود كمال في صفحة «رابطة سكان أسوان الجديدة»، قائلًا «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الطفل محمود حسام 10 سنوات في سن البراءة، رحل إلى جوار ربه، والله تعالي أحن عليه من حضن أمه، غرق في حمام السباحة بمدرسة تعليم السباحة بمارينا أكوا بارك بأسوان الجديدة، وجعت قلوبنا يا محمود نسأل الله العلي القدير أن يلهم والديه الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم».

كما كتب الشيخ حسني على صفحات متعددة بأسوان، «نرجو من محافظ أسوان اللواء اشرف عطيه إصدار قرار بغلق ملاهي أكوا بارك لوفاة طفل، وعدم وجود إسعافات لإنقاذه، حيث كان يتم تعليم السباحة».