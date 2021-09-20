لو عضو بـ«المهن الطبية».. كيفية الحصول على إعانة مدارس 2000 جنيه سنويا

قرر مجلس اتحاد المهن الطبية، الذي يضم النقابات الأربعة (الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين)، صرف الإعانة الاستثنائية لمواجهة المصروفات المدرسية مرة واحدة سنويا بدلا من مرتين بمقدار 2000 جنيه، بناء على الاقتراح المقدم من الدكتور عبد العزيز الجوهري، أمين صندوق الاتحاد، تخفيفا على الأعضاء.

وحدد اتحاد المهن الطبية، الفئات التي تصرف هذه الإعانة، منها للأرامل والمطلقات، وفي حال المطلقات يلزم إحضار إقرار من الشهر العقاري بعدم الزواج، وفي حالة عدم العمل، يلزم إحضار «برنت» من التأمينات، بعدم العمل أو صورة بطاقة رقم قومي مسجل بها الوظيفة «ربة منزل» للأرامل أو المطلقات.

المستندات المطلوبة للحصول على إعانة المصروفات المدرسية

وأكد اتحاد المهن الطبية، أنه للاستفادة من الإعانة الاستثنائية لمواجهة المصروفات الدراسية يقوم العضو بالتقدم بطلبه مرفقا به المستندات الآتية:

- إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتي تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة «أ. ن».

- صورة من شهادة ميلاد المميكنة للطالب أو الطالبة ابنة العضو.

- أصل شهادة قيد للطالب مختوم بخاتم المدرسة أو الجامعة.

- أصل شهادة الوفاة في حالة الأرامل.

- أصل وثيقة الطلاق في حالة المطلقات.

- في حالة الأرامل يلزم الحصول على برنت تأمينات بقيمة المعاش.

شروط الحصول على الإعانة المدرسية من اتحاد المهن الطبية

• يشترط للحصول علي هذا النوع من الإعانات الاستثنائية أن يقدم العضو طلبه قبل انتهاء العام الدراسي.

• يشترط أن لا يزيد دخل الأرملة عن نفسها وزوجها المتوفى عن 10000 جنيه، أما في حالة العضوة المطلقة تحضر ما يثبت دخلها وإثبات الحضانة شريطة ألا يتجاوز دخلها عن مبلغ 10000 جنيه، أما العضو الحر الذي لا يعمل بالحكومة يقدم آخر صورة من إقراره الضريبي بحيث لا يتجاوز دخله الشهري المثبـوت في الإقرار عن 10000 جنيه.

• يصرف للعضو مقابل هذه الإعانة مبلغ 2000 جنيه سنويا.