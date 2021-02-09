الأوراق المطلوبة للحصول على إعانة العجز الكلي من «المهن الطبية»

حدد اتحاد المهن الطبية الإجـراءات اللازمة للاستفادة من إعانة العجز الكلي أو الجزئي، بعد زيادتها من 1000 إلى 2000 جنيه، حيث اشترطت استيفـاء المسـتندات الخاصة للحصول عليها، وبينها قرار مـن القومسيون الطبي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي، يفيد بأنّ العضو يعاني من عجز كلي أو جزئي شريطة بيان نسبة العجز، وأن يكون العضو ما زال في الخدمة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للعضو طالب الإعانة، وإحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنّه سدد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة «أ ن».

وأكد الاتحاد أنّ إعانة العجز الكلي أو الجزئي تصرف بحد أقصى 4 مرات سنويا لعضو الاتحاد المستحق من نقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين».

واشترط الاتحاد أن يستفيد من الإعانة الاستثنائية لظروف العجز عضو الاتحاد فقط، ولا يستفيد منها أي أقارب للعضو، وحال العجز الكلي أو الجزئي يشترط للاستفادة أن يكون العضو غير حاصل على معاش الاتحاد أو أي معاش آخر.

يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال آخر اجتماع له أمس، زيادة إعانة العجز الكلي أو الجزئي من 1000 إلى 2000 جنيه، بناء على مقترح مقدم من إدارة الإعانات بالاتحاد، عقب إجراء دراسة لبيان التكلفة الإجمالية لرفع القيمة.

وكان اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات «الأطباء البشريين- الصيادلة- أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين»، أعلن بدء تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للأعضاء إلكترونيا فقط، حتى نهاية فبراير 2020، مع استمرار الخدمات بمقرات مشروع العلاج للأعضاء الراغبين في الاشتراك لأول مرة، أو لإضافة الزوج أو الزوجة والأبناء أو الوالدين، حال عدم إضافتهم مسبقا، على أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك.