شركة المهن الطبية: الوجود في شرق أفريقيا استراتيجي أكثر منه تجاري

قال مصطفى حماد، مدير عام التصدير في شركة المهن الطبية، إن التواجد في أفريقيا استراتيجي أكثر منه تجاري، لافتا إلى أن جنوب السودان تدخل ضمن استراتيجية الشركة في إدارة التصدير؛ لأنها سوق ناشئ.

ولفت «حماد» إلى أن الشركة موجودة منذ عام 2014، لكن حجم التجاري قليل بسبب الظروف التي مرت بها جنوب السودان.

وأوضح مدير عام التصدير في شركة المهن الطبية، خلال استضافته في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، أمس الأربعاء، في حلقة من معرض «صنع في مصر» في مدينة جوبا بجنوب السودان، أن هيئة الدواء المصرية تذلل كل العقبات الخاصة بالتصدير مع دعم النقل والشحن، لكي يوجد سعر تنافسي في الدول المجاورة التي يعرض المنتج فيها، لافتا إلى أن الدواء المصري في شرق أفريقيا متوفر وبأسعار تنافسية ضد الآخر الأوروبي والهندي.

فيما قال خالد عمر، مدير منطقة تصديرية في شرق أفريقيا والشام والبلقان، إن المواطن في جنوب السودان يثق في المنتج المصري، ويدرك أن سعره أرخص من المنتجات الهندية وبجودة عالية.

وأشار «عمر» إلى أن جنوب السودان يمكن عرض منتجات كثيرة بها، في ظل دعم الحكومة المصرية للشركات المصرية، متابعا: «احنا بنعمل شركات مع وكلاء عشان نوزع أكتر في جنوب السودان لأنها سوق، عاوزين ننتشر في أكثر في ظل حب مواطنين جنوب السودان لمصر ولحكومتها ولشعبها، ورغبتهم في التقارب أكثر مع القاهرة».