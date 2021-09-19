«المهن الطبية» يرفع الحد الأقصى لتحمل مشروع العلاج لـ45 ألف جنيه

اتخذ مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم (الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والاطباء البيطريين)، في اجتماعه الأخير عدة قرارات، الخاصة بالأعضاء الراغبين في الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام القادم 2022 والتي اطلعت عليها «الوطن» جاءت كالتالي:

1-زيادة الحد الأقصى لتحمل المشروع ليصبح 45000 بدلًا من 40000 جنيه لكل الفئات.

2- زيادة عدد الكوبونات المنصرفة لكل مستفيد إلى 10 كوبونات بدلًا من 7 كوبونات.

3-إعفاء أسر الأعضاء الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا من سداد قيمة الاشتراك بالمشروع للعام المقبل 2022.

400000 مشترك بمشروع العلاج باتحاد المهن الطبية

وبلغ عدد المشتركين بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية للأعضاء وأسرهم خلال العام الجاري 2021 حوالي 400000 مشترك على مستوى الجمهورية، تحت شعار «تكافل- زمالة – وفاء»، يفتح مشروع علاج الأعضاء وأسرهم أبوابه لاستقبال الراغبين في الاشتراك للعام 2022 اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل وحتى نهاية ديسمبر بجميع مقرات المشروع بالجمهورية.

ونشأ المشروع عام 1987 بهدف إقامة مظلة لعلاج أعضاء المهن الطبية وأسرهم تمتد من القاهرة للمحافظات من خلال التعاقد مع مقدمى الخدمة الطبية بأسعار متميزة، لتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.

ويخدم مشروع العلاج أكثر من :10000طبيب معالج، 550 معمل تحاليل، 290 معمل أشعة، 900 مستشفى على مستوى الجمهورية وتبلغ قيمة مساهمة المشروع والعضو 40000 جنيه سنوياً بنسبة 70% للمشروع و30% للعضو (وكذلك الزوج/الزوجة والأولاد) فيما تبلغ نسب المساهمة للوالدين 60% للوالدين و40% للمشروع.

فتح باب الاشتراك لمشروع علاج المهن الطبية

وكان قد فتح باب الاشتراك لمشروع علاج اتحاد المهن الطبية لهذا العام اعتباراً من الأول من أكتوبر 2020 وحتى الثامن والعشرين فبراير 2021 لمدة 5 أشهر متتالية لأول مرة منذ إنشاؤه، كما فتح المشروع أبوابه لاستقبال الراغبين فى الاشتراك أو التجديد بفترة استثنائية من 28 مارس وحتى 12 أبريل 2021.

من جانبها أصدرت إدارة التعاقدات بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم عقوداً حديثة للسادة مقدمى الخدمة من (المستشفيات والأطباء المعالجين ومراكز الأشعة والتحاليل الطبية والمراكز الطبية المتخصصة).