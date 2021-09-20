مصطفى يونس ينتقد استدعاء مصطفى محمد لمباراتي ليبيا: كان يجب إيقافه

أعرب مصطفى يونس نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن ترحيبه بمعظم الأسماء في قائمة أسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا لكأس العالم التي تستضيفها قطر في العام القادم.

مكانش ينفع اللي عمله مع كابتن حسام البدري يمر مرور الكرام

وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON، انه يرفض استدعاء مصطفى محمد المحترف في جالاتا سراي التركي، بسبب هجومه على حسام البدري المدير الفني للفريق بشكل غير لائق: «مكانش ينفع اللي عمله مع كابتن حسام البدري يمر مرور الكرام وكان لابد أن يكون قرار الإيقاف من الاتحاد قبل الاتفاق على تسمية المدير الفنية للمنتخب بقيادة كارلوس كيروش».

وتابع: «كان لازم يحصل ده خاصة أن مصطفى محمد ما زال صغيرًا ليس في الكرة لكن من ناحية الحياة وخبراتها وكان لابد أن يتعلم درسًا قاسيًا في هذا الصدد حتى يتعلم من أخطائه».

كيروش لا يعلم كثيرا تفاصيل الفريق

وأكد أنه يحترم قرارات الإدارة الفنية للفريق ويتمنى له التوفيق في مشواره: «في النهاية نحترم قرارات المدير الفني ونتمنى له التوفي، حيث إن كيروش لا يعلم تفاصيل اللاعبين وكان لزاما على مساعديه كابتن شوقي او ضياء أن يكونا دقيقين في اختيار وانتقاء القائمة».

وحول مهمة كيروش مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، أوضح: «لازم الراجل ياخد وقته ويتعرف على اللاعبين ويشوف بعينه، مفيش مدرب بيعمل فريق من مباراة، لأن عين المسؤول الأول غير المسؤول الثاني والثالث لأنه هيتحاسب في الأخر، لازم منتسرعش في الحكم عليه وندي له وقته، وأحمل اللاعبين الجزء الأكبر عما حدث خلال الفترة الماضية وليس حسام البدري».