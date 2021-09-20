لأول مرة بمستشفيات الجامعات.. الذكاء الاصطناعي يكشف عن اعتلال الشبكية

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الاتصالات، عن بدء التحضير الفعلي لتنفيذ مشروع بحثي بين الاتصالات والتعليم العالي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لخدمة مرضى السكري، من خلال بناء نظام متكامل للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، باستخدام آليات رقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في التقاط صور لقاع العين وتحليلها.

تشخيص اعتلال الشبكية السكري

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن البحث الطبي سيتم داخل مركز الابتكار التطبيقي بجامعة عين شمس وجامعة المنصورة، لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تشخيص اعتلال الشبكية السكري، الأمر الذي سيساعد قطاعا كبيرا من المواطنين، مشيرا إلى أن مركز الابتكار التطبيقي قام على مدار أكثر من عام بتطوير حل تكنولوجي للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأضافت المصادر، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنشأت مركز الابتكار التطبيقي، بهدف تنمية تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تتضمن على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والروبوتات، وشبكات الجيل الخامس.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التقنيات المتطورة تُستخدم لابتكار حلول للتحديات التي يواجها المجتمع، ويهدف المركز أيضًا إلى تطوير رأس المال البشري عن طريق مشاركة الشباب في مشروعات تطبيق هذه الحلول مع تهيئة المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة المبتكرة.

تعريف الذكاء الاصطناعي

وبحسب ما أعلنته شركة أوريكال العالمية، فإن مصطلح الذكاء الاصطناعي، يعبر عن التطبيقات التي تؤدي مهام مُعقدة، كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية، مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج.

وتشمل مجالات الذكاء الاصطناعى، التعلم الآلي والتعلم العميق، حيث يُركز التعلم الآلي على إنشاء أنظمة تتعلم أو تحسّن من أدائها استنادًا إلى البيانات التي تستهلكها، ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن كل سُبل التعلم الآلي ما هي إلّا ذكاء اصطناعي، فإنه ليس كل ذكاء اصطناعي يُعد تعلمًا آليًا.