تعرف على مجالات عمل كلية الذكاء الاصطناعي 2021

أكد الدكتور ممدوح الفقي، أستاذ تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني المساعد بجامعة القاهرة، أن مجالات عمل كلية الذكاء الاصطناعي 2021 عديدة في مختلف المجالات، موضحاً أن هذه النوعية من الكليات هي كليات المستقبل، مشدداً على طلاب الثانوية العامة بضرورة الالتحاق بها والاستفادة من تخصصاتها الدقيقة.

وأضاف «الفقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجالات عمل كلية الذكاء الاصطناعي 2021 تتمثل في جميع مؤسسات الدولة والبنوك والشركات العالمية التي تنتهج سياسة التحول الرقمي، موضحاً أن غالبية الشركات تعتمد على التقنيات الرقمية الجديدة.

مجالات عمل كلية الذكاء الاصطناعي 2021

وتابع بأن خريجو كليات الذكاء الاصطناعي أو كليات الحاسبات تتوفر لهم وظائف كثيرة وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته، موضحاً أن هناك الكثير من المؤسسات في احتياج دائم للمتخصصين ذوي خبرة في التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي المعززة للبشر في كل المجالات أو القطاعات سواء التجارية الصحية أو التعليمية أو السياحية أو الطيران.

وأكد أن مجالات عمل كلية الذكاء الاصطناعي 2021 تتمثل في الآتي:

-إنترنت الأشياء iot.

-البرمجة.

-التصميم.

-التعامل مع قواعد البيانات.

-تحليل البيانات.

-البيانات الضخمة Big data.

-علم الروبوت فى الطب والتعليم والصناعة.

وأوضح أن إنترنت الأشياء وما يرتبط بكل ذلك من خبرات التخصصات يستطيع خريج كليات الحاسبات أو الذكاء الاصطناعي امتهانها والعمل فيها،سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي، بالداخل أو خارج البلاد.

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكلية الذكاء الاصطناعي 2021

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه هناك أماكن شاغرة في كلية الذكاء الاصطناعي في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021، لطلاب الشعبة العلمية «علمي رياضة وعلمي علوم».

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن خريج كلية الذكاء الاصطناعي يستطيع العمل في مجالات إنشاء برمجيات وأنظمة العميل الذكي وأنظمة التعرف على اللغات الطبيعية وبرمجتها وإنشاء أنظمة تعلم الآلة والعمل في شركات البرمجة الذكية وشركات تصنيع منتجات المنازل الذكية و شركات التحول الرقمي الناشئة.