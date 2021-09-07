برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي بجامعة كفر الشيخ.. المصروفات والشروط

استحدثت كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي، والذي يمكن الطلاب من الالتحاق به بمصروفات دراسية مرتفعة ولا يخضع للتوزيع الجغرافي بالنسبة للطلاب، ويعتبر هذا البرنامج من البرامج المميزة التي لها مجالات عمل كثيرة بعد التخرج.

وتستعرض «الوطن»، التعريف ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي بجامعة كفر الشيخ، في إطار ما تقدمه من خدمات للطلاب على مدار الساعة.

ماهو برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي

وفقاً لكلية الذكاء الاصطناعي، فإن برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي هو عبارة عن مجموعة من الأجهزة والبرمجيات تستخدم الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية ويختلف عن المعلومات الطبية التقليدية لأنه يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات الذكية في مجالات الرعاية الصحية والمعلوماتية الحيوية، وتستطيع الآلات التكيف السريع ومحاكاة القدرات الذهنية لدى البشر.

شروط القبول ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي

كما وضعت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ شروطاً للالتحاق ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي، الذي يعد أول برنامج من نوعه على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصكناعي وهي:

- البرنامج يقبل التحويلات الورقية لطالب الثانوية العامة بشعبتيها علمي علوم ورياضة، وفقاً للتنسيق.

- مدة الدراسة 4 سنوات.

- سيحصل الطالب على بكالوريوس علوم الذكاء الاصطناعي الحيوي.

- يقوم بالتدريس فى هذا البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الذكاء االصطناعي، و كليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم بجامعة كفر الشيخ.

- يتم تدريب الطالب على أحدث التقنيات من أجهزة وبرامج، ومنها الروبوتات الحديثة Robotics، وأحدث معامل إنترنت الألشياء IOT ومعامل البيانات الضخمة... Data Big

- تم إضافة جزء عملى بمعظم المقررات الدراسية تتيح للطالب بداية من المستوى الأول بالكلية، القيام بتصميم مجموعة من الروبوتات التي تؤدى وظائف محددة في مجال القطاع الصحى.

- يتم التقديم فى هذا البرنامج إلكترونياً من خلال موقع الكلية من هنــــــــــا، أو التقدم ورقياً من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بمقر كلية الذكاء الاصطناعية بجامعة كفر الشيخ.

مصروفات برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي

ووفقاً لكلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ، فإن مصروفات برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي، تقدّر بـ20 ألف جنيه في العام الواحد، حيث إنه برنامج بنظام الساعات المعتمدة.

مجالات عمل خريجي برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي

ويتيح برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي، عدداً من الوظائف لخريجي البرنامج وهي:

- إتاحة فرص عمل لخريج هذا البرنامج فى القطاع الصحى بالمستشفيات وشركات الأدوية العامة والخاصة، بالإضافة إلى المصانع الذكية وشركات البرمجيات، ويتم الاستعانة بهم فى مجال التحول الرقمى.

- العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة.

- العمل في مجال البيولوجيا الحيوية في مراكز ومعامل البحث العلمي.

- العمل في مجالات الرعاية الصحية المتكاملة في المستشفيات والمعامل.

- العمل في الإدارات الذكية في معظم المؤسسات الحكومية والخاصة.

- العمل في مراكز تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي الحيوى.