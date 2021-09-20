بعد تداول تصريحات لها عن أزمة «شقة 6».. ملك قورة: ماليش حساب على «فيسبوك»

نفت الفنانة ملك قورة، عبر حسابها الرسمي في موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وجود حسابها لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بعد تداول تصريحات لها، منسوبة إلى صفحة على «فيس بوك» باسمها، تخص أزمة «شقة 6».

وكتبت ملك قورة، عبر «إستوري» تطبيق «إنستجرام»: «ياجماعة أنا معنديش أكونت على فيس بوك نهائيا، وأنا غير مسؤولة وليس لي علاقة بأي تصريحات تصدر منه.. ده أكونت فيك (كاذب)».

وأضافت: «اعملوا روبوت لحين اتخاذ الإجراءات القانونية من فضلكم».

تصريحات ملك قورة عن مسلسل «شقة 6»

وتداول عدد من المواقع، تصريح للفنانة ملك قورة، تعبر فيه عن استيائها الشديد من تغيير نهاية مسلسل «شقة 6»، في الحلقة 15 على منصات «شاهد» الإلكترونية.

وكتب حساب يحمل اسم «ملك قورة» عبر موقع التواصل «فيس بوك»، «مش لازم أي مؤلف يسكت على غدر أي شخص أؤتمن عل نص ولم يحفظ الأمانة»، لتنفي ملك هذا الكلام بعد انتشار هذا التصريح على لسانها.

إصابة ملك قورة بفيروس كورونا

وأعلنت الفنانة ملك قورة، الإثنين الماضي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عبر خاصية «إستوري».

وقالت ملك قورة: «إيجابي كورونا، كل من تواصل معي مؤخرًا يقوم بالاطمئنان على نفسه»، وطلبت دعاء الجمهور لها.

يذكر آن آخر أعمال الفنانة ملك قورة، مشاركتها في بطولة فيلم «200 جنيه»، الذي يُعرض حاليا في دور العرض، حيث شاركها البطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.