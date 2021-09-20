5 معلومات عن الفنانة عفاف راضي.. أجرها في أول أغنية 50 جنيها

حلّت الفنانة عفاف راضي، ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الأحد، حيث كشفت خلال اللقاء، عن سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية السنوات الماضية، وكواليس عودتها لإقامة حفل غنائي، وعلاقتها مع بليغ حمدي، وقصة دخولها عالم الفن، إضافة لرأيها عن أغاني المهرجانات.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» 5 أشياء كشفتها عفاف راضي لأول مرة وذلك خلال السطور التالية:

أول أجر تقاضته

50 جنيها، كانت الفنانة عفاف راضي تتقاضاها على الأغنية الواحدة، بعدما تبنى موهبتها الموسيقار بليغ حمدي، وجعلها تتعاقد مع شركة صوت الفن بشكل احتكاري، لمدة 5 سنوات: «فضلت 5 سنوات أتقاضى 50 جنيها على الأغنية، بخلاف أجر الحفلة مكنش لشركة الاحتكار دعوة بيها، وعلى حسب، ومع التدرج والخبرة أخدت في المتوسط من 100 إلى 200 جنيه، وكان ليها قيمة كبيرة وقتها».

أول لقاء مع بليغ حمدي

وسردت الفنانة عفاف راضي، تفاصيل أول لقاء جمعها بالموسيقار الراحل بليغ حمدي، مشيرة إلى أنه كان خلال حفل بميدان التحرير، أثناء فترة دراستها في معهد الكونسرفتوار، وفوجئت بشقيقها يناديها: «قالي تعالي بسرعة، فخوفت يكون فيه حاجة في البيت، لكن أول ما خرجت قالي بليغ حمدي بيدور عليكي، طبعًا كان هيبة، بليغ حمدي بنفسه بيدور عليا وأنا كنت في سن الـ18 سنة».

سبب ابتعادها عن الغناء

وحول أسباب توقفها وانسحابها عن الغناء طوال هذه السنوات، قالت: «مكنش قرار لكن جت كده لوحدها، عندما تغير المناخ بسبب رحيل معظم الموسيقيين الكبار الذين أعرفهم سواء بليغ حمدي أو سيد مكاوي أو منير مراد أو كمال الطويل وغيرهم، الساحة وقتها فضيت فجأة في وقت قصير».

أقرب المدارس الموسيقية لها

وقالت الفانة عفاف راضي، إن مدرسة «الرحبانية» هي أقرب المدارس الفنية الغنائية لقلبها، متابعة: «بحبهم جدا، أقرب المدارس لقلبي، إضافة إلى نجاة الصغيرة، وهي فنانة عظيمة تعكس الرقي والإحساس، إحنا تعلمنا من دول سواء نجاة أو شادية أو وردة أو فايزة أحمد».

أغاني المهرجانات

وعن رأيها في أغاني المهرجانات، وهل تسمعها، قالت: «أحيانا بسمعها لما بتجيلي من حد عندي، ورأيي فيها إنها عبارة عن دوشة، وبعد كدة مانفهمش منها حاجة، هي بتؤدي الغرض في موقف ما سواء فرح أو عيد ميلاد بس لا تعيش، بعد عام واحد بتختفي».