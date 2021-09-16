لأول مرة في التاريخ.. تفاصيل رحلة 4 سياح أمريكيين إلى الفضاء «فيديو»

بدأ 4 سياح أمريكيين رحلتهم في الفضاء على متن كبسولة تابعة لشركة «سبيس إكس»، في أول رحلة في تاريخ البشرية تقتصر على ركاب عاديين فقط بدون رواد فضاء محترفين، ويدورون طوال 3 أيام في مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.

مقطع للحظة انطلاق صاروخ SpaceX حاملاً معه أول رحلة سياحية في التاريخ فيها 4 سياح سيمضون في الفضاء 3 أيام لمجرد الترفيه ورؤية كوكب الارض من بعيد.



إذا نجحت هذه المهمة فستنجح خطط "إيلون ماسك" لجعل الفضاء مكان سياحي ومن ثم كسب المزيد من المليارات.pic.twitter.com/VWiTEctzGO — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 16, 2021

وانطلقت مركبة «فالكون 9» بالسياح الأربعة من منصة الإطلاق «39 إيه» بمركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» بولاية فلوريدا، وأطلق على المهمة اسم «انسبيريشن 4».

3 أيام.. مدة دوران الركاب حول الأرض

وبدأ السياح دورانهم في مدار الأرض بعد 12 دقيقة من الإقلاع، أي بعد انفصال الطبقة الثانية عن الكبسولة. ويستغرق دوران الركاب الأربعة حول الأرض ثلاثة أيام في مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.

ويظهر مقطع فيديو لحظة من صاروخ SpaceX حاملاً معه أول رحلة سياحية في التاريخ فيها 4 سياح يمضون في الفضاء 3 أيام لمجرد الترفيه ورؤية كوكب الأرض من بعيد.