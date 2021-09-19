البابا تواضروس يصل الإسكندرية لتكريم المتفوقين.. واستقباله بممر شرفي

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، لتكريم متفوقي المدينة في عادة سنوية اعتاد عليها بابا الأقباط منذ عدة سنوات، إلا أن هذا العام شهد بادرة جديدة حيث تم اصطفاف المتفوقين في ممر الكنيسة لتحيا البابا تواضروس أثناء دخوله وسط الأساقفة والاباء الكهنة.

صورة تذكارية بين البابا تواضروس والمتفوقين

وبدء الحفل بصورة تذكارية أمام مدخل الكاتدرائية المرقسية التاريخي، جمعت البابا تواضروس بالمتفوقين المكرمين المقارب عددهم إلى 110 مكرم في المراحل الدراسية المختلفة والكليات والدراسات العليا والدكتوراه، فيما تم تقديم جانب من الترانيم القبطية وعدد من الفقرات المختلفة.

إجراءات احترازية في حفل المتفوقين بالإسكندرية

وحرصت بطريركية الأقباط الأرثوذكس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ بداية وباء فيروس كورونا المستجد، حيث تم الدخول على مراحل والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

بطريركية الإسكندرية: شفافية في اختيار المتفوقين

ويأتي ذلك بعدما أطلقت البطريركية رابط تسجيل تكريم البابا تواضروس الثاني للمتفوقين والذي من خلاله يتم ملء البيانات الموضحة كاملة وبشكل صحيح، من أجل اختيار المتفوقين الذين سيتم تكريمهم.

وأكدت البطريركية أنه تم اختيار المتفوقين بشكل الكتروني وفقا للأوراق المقدمة دون أي تدخل العنصر البشري، ما يضفي شفافية على عمليات التكريم، لافتين إلى توجيه رابط التسجيل للخريجين عبر خدمة الشباب في كل كنيسة من كنائس الإسكندرية.

فئات المتفوقين التي سيتم تكريمها من البابا تواضروس في الإسكندرية

- أوائل الثانوية العامة

- أوائل لشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة ( IG- American )

- أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين علي 100% فقط

- أوائل الدبلومات الفنية و الزراعية و الصناعية

- أوائل الجامعات العامة و الخاصة و المعاهد العليا بترتيب علي الدفعات و حاصلين علي امتياز مع مرتبة الشرف الحاصلين علي شهادات عليا دكتوراه ماجستير بتقدير امتياز.