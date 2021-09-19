تفاصيل قسم وبرنامج نظم المعلومات الإدارية في جامعة الإسكندرية

تعد نظم المعلومات الإدارية في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أحد أبرز الأقسام والبرامج خلال مرحلة البكالوريوس، حيث يوجد قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية، ضمن 5 أقسام في تلك الفئة، بينما يوجد برنامج نظم المعلومات الإدارية وهو أحد 8 برامج في تلك الفئة أيضا إلا أن البرنامج ذو مصاريف أعلى من القسم العام.

نظم المعلومات الإدارية خلال مرحلة البكالوريوس في جامعة الإسكندرية

يعد قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية أحد 5 أقسام في كلية التجارة جامعة الإسكندرية خلال برنامج البكالوريوس الذي يعتمد على نظام الساعات المعتمدة في إطار الفصل الدراسي، وهو نظام يشترط لتخرج الطالب اجتيازه عددا من المقررات الدراسية بنجاح، طبقا للحد الأدنى من الساعات المعتمدة التي تحددها الكلية.

ويتيح ذلك النظام للطالب حرية الدراسة والمشاركة في وضع خطته الدراسية وفقا لقدراته وحسب النظام المعمول به، وبتوجيه من المرشد الأكاديمي، وفي ضوء الحدود الدنيا والعليا لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح له بالتسجيل فيها لكل فصل دراسي، ولغة الدراسة المعتمدة لمقررات الكلية هي اللغة العربية ويمكن تقديمها بإحدى اللغتين «الإنجليزية والفرنسية» ويضع مجلس الكلية في بداية كل عام دراسي الشروط والقواعد الخاصة بقيد الطلاب للدراسة بشعبة اللغة الإنجليزية، وبالتنسيق مع جامعة بواتية فيما يخص الدراسة بشعبة اللغة الفرنسية.

نظم المعلومات الإدارية كقسم وبرنامج جامعة الإسكندرية

تتكون كلية التجارة جامعة الإسكندرية من 5 أقسام علمية أبرزها قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية، بالإضافة إلى «قسم إدارة الأعمال، قسم المحاسبة، قسم المالية العامة، قسم الإحصاء والرياضة والتأمين».

فيما توجد دراسة أخرى لمقررات نظم المعلومات الإدارية في جامعة الإسكندرية عبر نظام البرامج الدراسية التي تمنحها الجامعة بناء على طلب مجلس كلية التجارة درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة حيث يبرز برنامج نظم المعلومات الإدارية ضمن 8 برامج منها 4 برامج إدارة الأعمال بالإضافة إلى المحاسبة، الدراسات المالية والجمركية، الإحصاء التطبيقي.

اختيار دراسة نظم المعلومات الإدارية في جامعة الإسكندرية

يختار الطالب التخصص الرئيسي وفقاً للأقسام المذكورة وبالتحديد دراسة نظم المعلومات الإدارية في حين رغب في ذلك، وذلك قبل بدء الفصل الدراسي الخامس.

ويختار تخصصه الفرعي قبل بدء الفصل الدراسي السابع وذلك بعد موافقة المرشد الأكاديمي والقسم المختص مع وضع المعدل التراكمي للطالب والمقررات المرتبطة في الاعتبار في حالة تحديد الأعداد المطلوبة للتخصصات الرئيسية والفرعية تبعا لاحتياجات الأقسام.