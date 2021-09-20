دفتر محاكمات اليوم.. «سيدة المحكمة» و«قتل زوج زوجته» الأبرز

تشهد محاكم القاهرة، اليوم الاثنين، عدة قضايا هامة شغلت الرأى العام أبرزها «سيدة المحكمة» و«قتل زوجة أمام أطفالها» على يد زوجها.

قضية سيدة المحكمة

تفصل محكمة جنح النزهة اليوم الاثنين، في استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة ببراءة المستشارة نهي إمام والمعروفة إعلاميا بـ«سيدة المحكمة»، وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على قائد حرس محكمة النزهة الضابط وليد العسل.

وكانت محكمة جنح النزهة قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام في واقعة تعديها على ضابط داخل محكمة مصر الجديدة يدعى وليد العسل بعدما طالبها بارتداء الكمامة وفقًا للتعليمات الأمنية والصحية لمواجهة فيروس كورونا، ولكنها رفضت ذلك وقامت بتصوير الموظفين داخل المحكمة حال تأدية عملهم، وبسؤال الضابط المستشارة تعدت عليه بألفاظ غير لائقة، وأتلفت جهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، وتم تحرير محضر بذلك.

واستمعت النيابة في وقت سابق إلى شهادة محام وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، الذين أكدا تعدي المتهمة على الضابط بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها.

وفحصت النيابة هاتف المتهمة، وعثرت داخله على 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين.

قتل زوجة على يد زوجها

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته عقب تعذيبها في منطقة دار السلام.

وتعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة دار السلام، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة داخل منزل بإحدى شوارع منطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ.

وتبين وجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها، في نهاية العقد الثاني من عمرها، كما تبين وجود آثار تعذيب في جسدها، وشريط لاصق على فمها وكيس مخدة ملطخ بالدماء بجوار الجثة، وتبين أن الزوج وراء الواقعة التي ارتكبها أمام الأبناء الثلاثة.

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهم، عقب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وتزامن وقت دلوف المتهم من المنزل مع وقت ارتكاب الواقعة.

وأقر الزوج بارتكاب الواقعة نظرًا لخلافات أسرية بينه وبين زوجته، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.