السجن 15 سنة لمهندس حاول قتل زوجته لطلبها الخلع بشبرا

قضت محكمة جنايات شبرا، في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وبحضور خالد بلابل، رئيس النيابة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، على مهندس زراعي، لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته، لقيامها برفع دعوى خلع ضده، كما قضت بتعويض مدنى مؤقت للزوجة قيمته 20 ألف وواحد جنيه.

أكدت المحكمة، فى حكمها، أن المتهم «م.»، 36 سنة، مهندس زراعي، شرع في قتل زوجته «ف.»، مدرسة بشبرا الخيمة، بطعنها 6 طعنات نافذة، 4 منهم في البطن وطعنتان في الظهر، ما تسبب فى استئصال الطحال والمرارة، ولازالت على قيد الحياة.

ودلت التحريات على أن المتهم والمجني عليها تزوجا منذ فترة، وأنجبا طفلاً، إلا أن المتهم كان ينفق أمواله على أمور لا علاقة لها بالمنزل، كما أنه كان يستولى على راتب زوجته ولا يعطيها منه إلا القليل، وتطور الأمر إلى التطاول بالأيدي على المجني عليها، إلى أن انتهى بها الأمر لطلب الطلاق بالمعروف، لكن المتهم لم يرضخ لطلباتها ورفض طلبها للطلاق.

وانتقلت المجني عليها وطفلها إلى منزل والدها، الذي كان مغلقاً بعد وفاة والدها، وأسفل شقة شقيقتها المتزوجة بنفس العقار، ومكثت بها فترة، إلى أن انتظرها المتهم في الساعة السابعة صباحاً أسفل العقار، وخلال ذهابها إلى العمل، وكان برفقتها نجلها الطفل، وعرض عليها العودة مرة أخرى لمنزله، إلا أن المجنى عليها رفضت الرضوخ لطلبه، فسدد لها المتهم 4 طعنات في البطن، وعندما سقطت على الأرض سدد لها طعنتين في الظهر.

وتجمع عدد من الأهالي في موقع الحادث، وتمكنوا من السيطرة على المتهم، حتى تم تسليمه للشرطة التي حضرت على الفور، وتم نقل المجني عليها للمستشفى، وأمرت النيابة بحبس المتهم، ثم أحالته للمحاكمة عن جريمته، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 سنة.