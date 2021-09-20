القوات المسلحة تدفع بلجان لتسوية المواقف التجنيدية بالمحافظات الحدودية

دفعت القوات المسلحة، اللجان التجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان «منطقة حلايب وشلاتين»، لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن وجودهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية.

وتوجد اللجان التجنيدية في محافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 18 حتى 2021/9/23، ومحافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18 حتى 2021/9/27، ومحافظة أسوان «منطقة حلايب وشلاتين» خلال الفترة من 19 حتى 2021/9/23.

تأتي اللجان التجنيدية في إطار جهود القوات المسلحة، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وردا على الاستفسارات التجنيدية التي تخص المواطنين.