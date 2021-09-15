القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2022

صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2022، والتي سيتمّ استقبالهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25/9/2021، وذلك وفقاً للشروط الآتية: -

أولاً: المؤهلات العليا

تشتمل مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى آخر أغسطس 2021.

وتضم تلك الفئة أيضاً، خريجي كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير2021 حتى آخر أغسطس 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتمّ استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 20/10/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 1/11 حتى 23/11/2021.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة

تضم مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى آخر يوليو 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 10/11/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 24/11 وحتى 27/11/2021.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:

تحتوي تلك الفئة مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2002 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2020/2021، وكذا مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2001، وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2020/2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتمّ استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25/9/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 5/10 وحتى 31/10/2021.

رابعاً: غير ذوي المؤهلات (العاديين)

تشتمل تلك الفئة، مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2002 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 17/11/2021، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 28/11 وحتى 11/12/2021.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي.

- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند).

- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب.

- فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوي المؤهلات (العاديين) فقط

- فصيلة الدم.

- أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/التدريب لخريجي كليات الطب (البشري/ الأسنان / العلاج الطبيعي/ التمريض).

- وثيقة الزواج للمتزوجين.

- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها.

- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه

- قرار التعيين (المعيدين/ المدرسين/ الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر، أنَّه تمّ تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي: https://tagned.mod.gov.eg.

كذلك يوجد بريد إلكرتوني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي mod.gov.eg@tagneed، وخدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية (26351195/ 02 - 26339581/ 02) وقد تمّ إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد على الرقم المختصر (15499).